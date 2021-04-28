《經濟通通訊社２８日專訊》也門胡塞武裝最新表示，針對沙特南部的軍事基地發動無人機
攻擊，而據沙特國有通訊社最新報道指，該國防空部隊已攔截並摧毀無人機。（ａｌ）
28/04/2021 14:07
【油市博弈】也門胡塞武裝：對沙特南部軍事基地發動無人機攻擊
《經濟通通訊社２８日專訊》也門胡塞武裝最新表示，針對沙特南部的軍事基地發動無人機
攻擊，而據沙特國有通訊社最新報道指，該國防空部隊已攔截並摧毀無人機。（ａｌ）
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