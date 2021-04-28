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28/04/2021 09:07

【全球放水】傳拜登撥８００億美元強化納稅審計，放棄提高遺產稅

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《紐約時報》及彭博社引述知情人士透露，美國總統拜登將
提議大規模加稅措施，以及在未來十年向國稅局撥款８００億美元，確保富人和大企業按規定納
稅，以增加７０００億美元稅收收入。
　　消息指拜登擬對年收入最少４０萬美元的人士，徵收最高３９﹒６％的個人所得稅，並將取
消所謂的「計稅基礎提升」這種遺產繼承時對資本收益的減免做法。
　　而據已聽取簡報的消息人士透露，拜登與其經濟團隊擬在即將公布的加稅計劃中放棄提高遺
產稅，因為白宮認為上述措施力度已經足夠，同時內閣不想列入尚不確定是否會得到民主黨支持
的政策。
　　拜登今日將在國會演講時宣布「美國家庭計劃」（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｆａｍｉｌｉｅｓ　
Ｐｌａｎ），而上述措施將是抵消該計劃成本的關鍵內容。該計劃估計耗資約１﹒８萬億美元，
包括帶薪休假、育兒和教育方面的撥款。
　　而據美國網路媒體《Ａｘｉｏｓ》引述知情人士指，白宮希望通過在十五年內加稅的方式，
覆蓋上述計劃，以及２﹒３萬億美元新基建及就業計劃的成本。

＊民主黨敦促擴大美國家庭計劃＊

　　目前民主黨紛紛呼籲擴大「美國家庭計劃」，不過大規模的方案會增加通脹風險，同時加大
國會通過方案的難度。
　　部分民主黨人警告從稅收到擴大醫療保險，再到補貼兒童保育，該黨在下年中期選舉前在黨
內優先議題上，採取大膽行動的時間已經所剩無幾，而激進民主黨人正要求爭取更多，並希望包
括新醫療健保福利、加大針對中產階級和低收入父母的稅收減免。
　　不過來自紐約、加州等高收入、高稅收州份的民主黨人威脅，或放棄對拜登的支持，除非方
案取消共和黨在２０１７年實施的地方稅減免上限。
　　至於新基建及就業計劃，由兩黨議員組成的小組正起草取代原本的方案，規模縮小約一半至
僅１萬億元，並在道路、橋梁作出更多支出。
　　路易斯安那州參議員卡西迪透露，替代方案用於翻新道路、橋梁的資金將是拜登提出的三倍
，約３０００億元將用於傳統基礎設施項目。
　　目前眾議院議長佩洛西希望在７月前通過拜登提議的方案，不過兩黨尚未就方案達成共識。
（ａｌ）

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