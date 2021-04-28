《經濟通通訊社２８日專訊》伊朗副外長阿拉奇周二（２７日）向國家電視台表示，恢復
伊朗核協議的談判仍然存在艱難障礙和巨大挑戰。
美國白宮發言人普薩基則表示，華盛頓將再派遣伊朗問題特使默里，參加伊朗核協議的間接
談判。（ａｌ）
28/04/2021 10:14
【美伊衝突】伊朗稱核談判仍面臨艱巨挑戰，美國特使將重返談判
《經濟通通訊社２８日專訊》伊朗副外長阿拉奇周二（２７日）向國家電視台表示，恢復
伊朗核協議的談判仍然存在艱難障礙和巨大挑戰。
美國白宮發言人普薩基則表示，華盛頓將再派遣伊朗問題特使默里，參加伊朗核協議的間接
談判。（ａｌ）
|香港要聞27/04/2021
【疫苗氣泡】陳肇始：員工顧客已接種疫苗 堂食可延長至凌晨2時
|中國故事27/04/2021
《神州經脈》首季工業企業利潤增逾倍 中德磋商明舉行 滬指微升
|板塊分析27/04/2021
鯨吞澳洲物流資產 ESR擴闊亞太版圖
|剖析天下27/04/2021
中國復甦高位已見 後續勢頭需看消費
|財經熱話27/04/2021
【反壟斷】美團監管風波漸消化 溫鋼城料年內上望350元
|FOCUS27/04/2021
【FOCUS】特斯拉「炒幣」整靚盤數? 以價帶量策略添未來競爭
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰