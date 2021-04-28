【美伊衝突】伊朗稱核談判仍面臨艱巨挑戰，美國特使將重返談判

《經濟通通訊社２８日專訊》伊朗副外長阿拉奇周二（２７日）向國家電視台表示，恢復

伊朗核協議的談判仍然存在艱難障礙和巨大挑戰。

美國白宮發言人普薩基則表示，華盛頓將再派遣伊朗問題特使默里，參加伊朗核協議的間接

談判。（ａｌ）

