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28/04/2021 10:14

【美伊衝突】伊朗稱核談判仍面臨艱巨挑戰，美國特使將重返談判

　　《經濟通通訊社２８日專訊》伊朗副外長阿拉奇周二（２７日）向國家電視台表示，恢復
伊朗核協議的談判仍然存在艱難障礙和巨大挑戰。
　　美國白宮發言人普薩基則表示，華盛頓將再派遣伊朗問題特使默里，參加伊朗核協議的間接
談判。（ａｌ）

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