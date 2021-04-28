  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/04/2021 10:28

【油市博弈】油組及盟國擬跳過部長級會議，直接確認逐增原油供應

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據知石油輸出國組織及盟國（ＯＰＥＣ＋）周二（２７日）建
議推進逐步恢復石油生產的計劃，因為全球石油需求正復甦。
　　據彭博社引述與會代表指，由沙特和俄羅斯領頭的委員會同意可以跳過原定今日舉行的全體
部長級會議，堅持逐步增加原油供應的路線圖。
　　不過油組秘書長巴爾金都強調，雖然油組領導力幫助扭轉勢頭令人欣慰，但目前疫情持續，
絕不能偏離過去一年所採取的謹慎、堅定方針。（ａｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向28/04/2021
中小企無懼疫情衝擊 小商務貸款助充裕現金流
香港要聞27/04/2021
【疫苗氣泡】陳肇始：員工顧客已接種疫苗　堂食可延長至凌晨2時
中國故事27/04/2021
《神州經脈》首季工業企業利潤增逾倍　中德磋商明舉行　滬指微升
板塊分析27/04/2021
鯨吞澳洲物流資產　ESR擴闊亞太版圖
剖析天下27/04/2021
中國復甦高位已見　後續勢頭需看消費
財經熱話27/04/2021
【反壟斷】美團監管風波漸消化　溫鋼城料年內上望350元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金