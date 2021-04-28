【油市博弈】油組及盟國擬跳過部長級會議，直接確認逐增原油供應

《經濟通通訊社２８日專訊》據知石油輸出國組織及盟國（ＯＰＥＣ＋）周二（２７日）建

議推進逐步恢復石油生產的計劃，因為全球石油需求正復甦。

據彭博社引述與會代表指，由沙特和俄羅斯領頭的委員會同意可以跳過原定今日舉行的全體

部長級會議，堅持逐步增加原油供應的路線圖。

不過油組秘書長巴爾金都強調，雖然油組領導力幫助扭轉勢頭令人欣慰，但目前疫情持續，

絕不能偏離過去一年所採取的謹慎、堅定方針。（ａｌ）

