《經濟通通訊社２８日專訊》據知石油輸出國組織及盟國（ＯＰＥＣ＋）周二（２７日）建
議推進逐步恢復石油生產的計劃，因為全球石油需求正復甦。
據彭博社引述與會代表指，由沙特和俄羅斯領頭的委員會同意可以跳過原定今日舉行的全體
部長級會議，堅持逐步增加原油供應的路線圖。
不過油組秘書長巴爾金都強調，雖然油組領導力幫助扭轉勢頭令人欣慰，但目前疫情持續，
絕不能偏離過去一年所採取的謹慎、堅定方針。（ａｌ）
28/04/2021 10:28
【油市博弈】油組及盟國擬跳過部長級會議，直接確認逐增原油供應
《經濟通通訊社２８日專訊》據知石油輸出國組織及盟國（ＯＰＥＣ＋）周二（２７日）建
議推進逐步恢復石油生產的計劃，因為全球石油需求正復甦。
據彭博社引述與會代表指，由沙特和俄羅斯領頭的委員會同意可以跳過原定今日舉行的全體
部長級會議，堅持逐步增加原油供應的路線圖。
不過油組秘書長巴爾金都強調，雖然油組領導力幫助扭轉勢頭令人欣慰，但目前疫情持續，
絕不能偏離過去一年所採取的謹慎、堅定方針。（ａｌ）
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