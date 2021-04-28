【英國脫歐】歐洲議會就脫歐協議進行最後辯論，最後表決即將公布

《經濟通通訊社２８日專訊》歐洲議會周二（２７日）對英國脫歐後的雙邊貿易協議進行最

後一次辯論並表決，預計將批准該項協議，表決結果亦即將公布。

歐洲議會負責監督與英國關係的兩個委員會早前已以大比數通過協議，而如果協議不獲通過

，歐盟與英國的聯繫將退回基本的世界貿易組織（ＷＴＯ）條款，並設有配額和關稅。

不過市場亦懷疑投票能否繼續推進，因為議會反對英國對北愛爾蘭貿易安排的調整，這調整

促使布魯塞爾採取法律行動。（ａｌ）

