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即市新聞

28/04/2021 17:43

《台股攻略－馮偉明》高位震盪持續，台股守住１７５００點關口

　　《台股攻略》台股今日（２８日）持續高位震盪格局，加權指數全日高低波幅達１３２點，
最終收１７５６７點，跌２８點，成交金額則擴大至５０６４億元（新台幣．下同），成為史上
第二大成交量。
　　電子板塊今日普遍弱勢，台積電ＡＤＲ昨晚（２７日）收跌，跌勢延續至正股市場，收
６０２元，跌１﹒３％；聯電及聯發科下午舉行法說會，聯電收６０元，跌０﹒８％；聯發科則
收１０８０元，升１﹒４％，維持千金股地位。早前強勢的鋼鐵股走勢轉弱，只有第一銅漲停收
市，收報６１﹒９０元；指標股的中鋼收３８﹒２０元，跌２﹒３％，股價失守５日線；中鴻、
燁輝及大成鋼均跌２﹒４％至３﹒１％，分別收３８﹒７５元、１９﹒７５元及４６﹒４５元。
面板板塊逆市造好，彩晶盤一度漲停，收２８﹒８５元，而相關指標股的群創及友達亦分別升
４﹒７％及７﹒２％，分別收３１﹒１５元及３３﹒３５元。食品板塊亦力撐大市，大統益、福
壽、台榮、福懋油、愛之味及興泰漲停，而泰山及味全均升超過５％。聯發科公告派股息政策，
將配發２１元股息，回饋長期股東，並展現公司對營運前景的信心，決議額外加發四年總計超過
１０００億元的特別現金股息。
　　台股正進入高位壓力區，加上明天（２９日）為五一勞動節前最後一個交易日，部分投資者
相信會先行獲利，建議先觀望走勢，勿高追。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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