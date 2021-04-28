《古臣雙周記－古臣》心通醫療（２１６０）憧憬核心產品銷售放量

《古臣雙周記》魚缸呢期窄幅上落，悶到無朋友，不過醫療股呢期炒得咁燦爛，明顯見到有

資金喺入面搞作。魚缸市底其實唔差，大型藍戰士唔炒唔緊要，最緊要中小型股有炒作！當中阿

臣見到有一隻醫療器械股有爆發潛力，就喺心通醫療（０２１６０）。



＊ＴＡＶＩ發展潛力大屬醫療行業藍海＊



經導管主動脈瓣置換術（ＴＡＶＩ）於２００２年首次應用於臨床，技術原理係通過使用導

向管植入人工主動脈瓣，技術估計未來十年將大幅應用喺主動脈瓣狹窄患者上，因為侵入性較細

、手術風險低、創傷小、住院時間較短且恢復較快，喺臨床實踐中最受推薦嘅方法，估計ＴＡＶ

Ｉ手術普及性未來大增，成為醫療器械行業發展嘅其中一片藍海。

弗若斯特沙利文預計，２０１９至２０２５年神州市場將以５３﹒１巴仙嘅年複合增長率快

速擴容，２０２５年市場規模有望達到５０﹒６億美金。所以，ＴＡＶＩ適應症喺神州未來大把

機會大展拳腳。



＊心通醫療核心產品增長及質素具優勢＊



國產品牌方面，神州進入商業化階段嘅主要ＴＡＶＩ產品嘅品牌包括心通醫療、啟明醫療（

０２５００）、傑成醫療、愛德華生命科學，當中以心通醫療及啟明醫療係神州品牌主要玩家，

故主要以此兩品牌作比較。

心通醫療核心產品為ＶｉｔａＦｌｏｗ。雖然去年年頭開始受新冠疫情影響，相關手術量必

然下降，但去年銷量仲可以有１２９３套，按年大增３﹒７７倍，反映行業對產品需求殷切及對

品牌嘅信心，更可憧憬疫後積壓手術陸續進行，產品持續放量。惟啟明醫療較之放緩，去年其核

心產品ＶｅｎｕｓＡ－Ｖａｌｖｅ收入約２﹒７２億人仔，僅升１７﹒２巴仙。

心通醫療產品質素領先同行。ＶｉｔａＦｌｏｗ喺目前商業化ＴＡＶＩ產品裡唯一一款具有

電動輸送系統嘅產品，從而提高手術成功率嘅亦有助於減少醫生嘅學習時間。另外，ＶｉｔａＦ

ｌｏｗ亦係神州上市產品中首款使用牛心包作為瓣膜組織嘅產品。牛心包好處喺減少血流造成嘅

瓣損壞，而牛心包佔有全球ＴＡＶＩ市場５５巴仙以上嘅份額，以及全球幾乎全部外科主動脈瓣

膜置換術（ＳＡＶＲ）市場，居於主導地位。價錢方面，去年公司ＶｉｔａＦｌｏｗ平均售價為

８萬銀（人仔．下同）左右，較啟明醫療嘅１９﹒６萬銀便宜。

根據弗若斯特沙利文報告，臨床試驗方面，ＶｉｔａＦｌｏｗ喺全因死亡率及術後併發症（

包括中度╱重度瓣周漏、嚴重卒中和血管併發症）方面表現極出色，例如全因死亡率在出院時和

植入後在３０天死亡率僅０﹒９％；１年及２年死亡率分別為２﹒７０％及４﹒５０％，數據目

前為國內已商業化產品同類最佳。故此，阿臣認為公司嘅產品目前在國內喺最具競爭力，性能最

卓越。

假設ＶｉｔａＦｌｏｗＩＩ今年順利獲批商業化，出廠價仿照前一代ＶｉｔａＦｌｏｗ約８

萬銀定價，加上明年於歐洲成功獲批商業化，料公司毛利率隨銷售規模擴大增，甚至加快公司虧

轉盈速度。



＊擁有母公司微創醫療銷售優勢＊



心通醫療具備強大母公司優勢，其為微創醫療（００８５３）子公司，微創為國內最大綜合

性醫療器械創新企業，銷售管道豐富，海內外超過８０個國家和地區銷售，全球覆蓋醫院超過一

萬家。產品可透過母公司嘅銷售管道於海外發展。

近期醫療器械股普遍由大牛股變身為大熊股，全因神州集採政策拖累，但大家唔使憂心住，

因為ＴＡＶＩ行業尚處於萌芽階段，加上屬創新器材，估計神州當局會繼續重點扶持發展，短期

盈利估計較少機會被政策拖低，預期可以繼續跑贏大市。



＊高增長股不宜只參考估值買賣＊



根據彭博綜合預測，２０２１至２０２４年收入分別為３﹒０６億、６﹒１億、９﹒３２億

及１３﹒８５億。２０２１至２０２４年盈虧分別為－７６３３萬、８１３０萬、２﹒０４億、

３﹒４億。以噚日（２７日）收市價１６﹒７４銀計算，２０２２年市盈率約４００倍，估值確

實較高。惟買入創新醫療器械公司，大家主要聚焦其潛在增長速度、產品放量情況，加上憧憬產

品市佔率大增，故此估值現時並非買入嘅主要參考要素，建議以中長線投資為目標。

以技術圖表去望，建議調整至１６銀可吸納，目標價先望前頂約２１銀，惟連續兩日收穿１

４銀止蝕。

目前阿臣個倉維持不變，有賺有輸，心通醫療到價先買！





表列截至４月２８日中午１２時阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）



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港股：

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ４９４﹒４０元 ４９４４０

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４５﹒１５元 ９０３００

京東集團 １００股 ３３５﹒６０ ３０８﹒６０元 ３０８６０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ １９﹒３０元 ３８６００

郵儲行 ２０００股 ６﹒１０ ５﹒１７元 １０３４０

融創中國 １０００股 ３２﹒８０ ３０﹒５５元 ３０５５０

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股票市值 ： ２５００９０元

剩餘現金 ： １７４５９元

組合淨值 ： ２６７５４９元

組合本月收益表現： ＋０﹒９％（截至上月底止組合淨值：２６５１４９元）

組合累計收益表現：＋１５４﹒８％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至４月２８日中午１２時

