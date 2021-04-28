《談國論企－黎偉成》工業巨企首季續倍升顯經濟復甦

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業的實現利潤於２０２１年一季度同比倍增，雖在

若干程度受新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９肆虐使２０２０年１－２月甚至３月份比較基礎偏低的影

響，惟政府成功控疫和精準有序推出的復工復產復商復市政策，強大的內需使國民經濟確切納入

復甦軌道。國家續以供給側結構結性改革為主導，和以國內大循環和國內外雙循環重要新策，肯

十定有利經濟提質重量穩中有進發展。



＊油氣業多賺高技術製造業更績佳＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，全國規模以上工業企業實現利潤總額於２０２１年

１－３月份累計達１﹒８２５萬億元同比增長１﹒３７倍，漲幅雖不及１－２月１﹒１１４萬億

元的１﹒７９倍升幅之普，此因受惡疫衝擊使全國許多省市封關和停工停產的基數較低之使然，

惟此數相對於２０１９年同期大幅增漲５０﹒２％，促兩年的平均增長達到２２﹒６％，在在顯

示工業巨企的產銷和回報情況有明顯的提升之說，該是毫無爭議之事。

惹人注目的，是（一）國家統計局調查的４１個工業企業行業中，有３９個行業於２０２１

年１－３月份的利潤有增長，比１－２月的３８個行業多１人固行業，而１－３月份更有１個行

業由虧轉盈，和有１個行業的虧損有所收窄，足見主要行業的工業巨企的營運情況幾乎全面改善

、提升，特別惹人注目的是（Ｉ）石油和天然氣開採業於２０２１年１－３月份同比多賺

１８﹒４％，而１－２月份則減少２８﹒７％，意味３月份的經營回報相當理想。

同樣重要的，是（ＩＩ）紡織業亦多賺４６﹒４％，此行業用棉耗棉最多，故美國和歐洲一

眾政棍信口開河地以「棉花」作「主題」，妄言新疆「滅族」，簡直不堪一擊。中國內部的棉花

需求甚殷，２０２０年便得進口２００億噸棉花，而棉花主產地的新疆已是多年來以機械化的生

產，所大量生產的是超高質棉花，「人手」怎可能？

屬於（ＩＩＩ）高技術和高增值的工業行業的企業，賺利可觀，如特別是（ｉ）汽車製造業

利潤同比更多賺８﹒３４倍，（ｉｉ）計算機、通信和其他電子設備製造業同比增１﹒４１倍，

（ｉｉｉ）電氣機械和器材增１﹒６７倍，（ｉｖ）專用設備和（ｖ）通用設備的升幅分別為１

﹒４６倍與１﹒１９倍。由是可見國家多年積極主動支持科技發展的政策，效益豐厚。此亦為政

府要力促科技創新作為經濟穩中有進的其中重要支持力量之因。

還有（ＩＶ）多賺的工業巨企所涉及的行業亦相當廣泛，如化學原料和化學製品製造業多賺

３﹒４３倍，而黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金融冶煉和壓延加工業賺利亦分別增多

３﹒３８倍和４﹒７１倍。

工業巨企經營和回報情況不斷向好，可見之（二）在產業方面，特別是（１）製造業的表現

最為理想，實現利潤總額於２０２１年１－２月份累計９２９４﹒２萬億元同比增長２﹒２倍；

（２）電力、熱力、燃氣生產和供應業８５７﹒４億元同比增長５７﹒５％，而（３）採礦業的

實現利潤總額累計９８８﹒４億元同增長８３％。



＊營業收入利潤率提升產成本存貨有改善＊



正正因為業務業有改善，使工業企業的的財務狀況，亦相應有頗大程度的好轉，其中（三）

整體收支情況，實現營業收入於２０２１年１－３月份達２９﹒４８萬億元同比增長３８﹒７％

，較發生營業成本２２﹒９１萬億元的３６﹒５％，多增２﹒２個百分點，由是營業收入利潤率

６﹒６４％，比上年同期高２﹒７６個百分點，同樣顯示企業的經營和回報有改進。

企業的產成品存貨於３月末時達４﹒７３萬億元同比增８﹒５％，應收帳款於１６﹒５９萬

億元同比增長１７﹒１％，可解讀為企業加大放帳力度爭取出貨，而存貨增加則意味企業增產以

應付市場的殷切需求。

以及（四）資產總計１２８﹒７萬億元同比增長９﹒５％，比負債總計７２﹒４７億元所增

９﹒％多增０﹒５個百分點，遂使所有權益合計５６﹒２３萬億元，同比增長１０﹒１％，和資

產負債比率５６﹒３％，較上年回落０﹒３個百分點。

美國千方百計地要打壓中國，惟中國不僅在對美的商品出台續增，防控惡疫取得預期良性效

應，更使本國經濟復甦和內需回復快速增長，復工復產復商復市使工業企業得益，故拜登即使未

有如混世魔王特朗普在任期的攬炒，但惡性的圍堵，對中國只會造成一些困擾，不會有太大的威

脅和壓力，因拜登是庸材。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

