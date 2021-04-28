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28/04/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒８億人幣，買港交所藥明生物沽小米

　　《經濟通通訊社２８日專訊》市場觀望美國聯儲局議息，隔晚美股窄幅走。港股高開５０點
，甫開倒跌５４點，見２８８８７點全日低，跌穿十天線（約２８９４２點）後回穩，曾轉升１
２６點，高見２９０６７點後回順，中午升３６點。午後維持靠穩，尾市升幅擴大，收市競價時
段以全日高位收市，收報２９０７１，升１２９點或０﹒４５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２３﹒８億元人民幣，增加６％。北水淨買入最多的個股依次
是香港交易所（００３８８）、藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技（０２３８２）；淨賣
出最多的依次是小米集團（０１８１０）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）

　　主板成交１３６２﹒７１億元減少６﹒３％。其中港股通成交３２３﹒５億元，佔總成交
２３﹒７％。

＊北水轉掃港交所，淨流入近７億元＊

　　港交所季績比市場預期弱，收市微跌０﹒２４％報４８８﹒８元，北水淨買入６﹒６億元。
　　藥明生物升２﹒１３％報１１０﹒２元，北水淨買入５﹒５億元。
　　舜宇跌０﹒３６％報１９６﹒４元，北水淨買入２﹒６億元。
　　市場關注印度疫情嚴峻及對手ＯＰＰＯ籌備造車。小米集團跌３﹒８％報２５﹒３元，北水
淨賣出７億元。


　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　６﹒６４
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　　５﹒５５
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　　２﹒５７
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　　２﹒３７
　　中國電信　　　　（００７２８）　　　　　　１﹒８８

　　淨沽出最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－６﹒９８
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－４﹒７８
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－１﹒９３
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－０﹒１６
　　銀河娛樂　　　　（０００２７）　　　　　－０﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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