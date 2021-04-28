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即市新聞

28/04/2021 15:34

《美元走勢－羅明立》建議接近１﹒２１時小注做空歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒０８　　　１０８﹒７２　　　１０９﹒０５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０８９　　　１﹒２０６１　　　１﹒２０６４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９０３　　　１﹒３８６６　　　１﹒３８７１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１７７　　　０﹒９１４１　　　０﹒９１７６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６３０　　　７﹒７６１２　　　７﹒７６２３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國總統拜登今日（２８日）將於國會發表演說，估計同時會宣布加稅計劃，
最受影響的是富人階層，建議大幅上調次階層人士的收入及投資等方面的稅率。不過共和黨表明
反對加稅，部分民主黨議員亦有意見。此外，市場關注美聯儲的利率決議，預計貨幣政策將維持
不變，但不排除就經濟復甦而對未來政策政調整可能性作出暗示。
　　美國１０年期國債收益率回升至１﹒６２７％，當地４月諮商會消費者信心指數上升至
１２１﹒７，創新冠肺炎疫情爆發以來的新高，反映消費者信心隨著疫苗接種順利而有明顯的改
善，預期經濟將會繼續保持增長。由於投資者觀望美國議息結果，匯市波動不大。歐元波幅不足
４０點，建議接近１﹒２１時小注做空，１﹒２１３０止損，目標１﹒２０。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２０８０　　　１﹒１９５０　　　１﹒２１３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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