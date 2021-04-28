《美元走勢－羅明立》建議接近１﹒２１時小注做空歐元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒０８ １０８﹒７２ １０９﹒０５

歐元╱美元 １﹒２０８９ １﹒２０６１ １﹒２０６４

英鎊╱美元 １﹒３９０３ １﹒３８６６ １﹒３８７１

美元╱瑞郎 ０﹒９１７７ ０﹒９１４１ ０﹒９１７６

美元╱港元 ７﹒７６３０ ７﹒７６１２ ７﹒７６２３

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《美元走勢》美國總統拜登今日（２８日）將於國會發表演說，估計同時會宣布加稅計劃，

最受影響的是富人階層，建議大幅上調次階層人士的收入及投資等方面的稅率。不過共和黨表明

反對加稅，部分民主黨議員亦有意見。此外，市場關注美聯儲的利率決議，預計貨幣政策將維持

不變，但不排除就經濟復甦而對未來政策政調整可能性作出暗示。

美國１０年期國債收益率回升至１﹒６２７％，當地４月諮商會消費者信心指數上升至

１２１﹒７，創新冠肺炎疫情爆發以來的新高，反映消費者信心隨著疫苗接種順利而有明顯的改

善，預期經濟將會繼續保持增長。由於投資者觀望美國議息結果，匯市波動不大。歐元波幅不足

４０點，建議接近１﹒２１時小注做空，１﹒２１３０止損，目標１﹒２０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２０８０ １﹒１９５０ １﹒２１３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

