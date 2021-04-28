【新冠肺炎】第四輪防疫基金下餐飲處所資助計劃今起接受申請

《經濟通通訊社２８日專訊》食環署宣布，第四輪「防疫抗疫基金」下的餐飲處所資助計劃

及商營浴室牌照持有人進一步資助計劃，將由今日起至５月２７日接受申請。

考慮到酒吧╱酒館、卡拉ＯＫ場所、夜總會及商營浴室受政府自去年１１月底逐步收緊各項

社交距離措施影響而須一直關閉至今，政府有意為上述行業提供進一步援助。新一輪的餐飲處所

資助計劃會惠及持有食肆牌照的酒牌處所、卡拉ＯＫ場所及夜總會持牌人╱持證人，若他們有按

照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第５９９Ｆ章）發出的指示，整個

處所在指示生效期間一直關閉，可按相關食肆牌照上所訂明的樓面面積，申請１０萬元至５０萬

元的一次性資助。

為免資助計劃被濫用，申請人在提交申請時必須聲明該處所業務仍在營運，如處所涉及多於

一個牌照╱許可證，處所的所有持牌人╱持證人須委任其中一位持牌人╱持證人申請及獲得資助

，食環署只會就同一持牌處所發放一次資助。新一輪資助計劃預計可惠及約１１００間酒吧╱酒

館、卡拉ＯＫ場所及夜總會，涉及資助款項約２﹒５億元。

另外，商營浴室牌照持有人進一步資助計劃將為每名合資格的商營浴室持牌人提供一次性

１０萬元資助，預計可惠及約５０間持牌商營浴室。

政府早前透過「防疫抗疫基金」下多輪計劃，向受疫情及政府各項防疫抗疫和社交距離措施

影響的行業提供財政紓困措施，至今已向合資格申請人發放合共約１２８億元資助款項。

（ｂｉ）

