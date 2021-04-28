《經濟通通訊社２８日專訊》消息指，本港今日新增數宗確診個案，沒有不明源頭個案，連
續５日不設疫情記者會。
衞生署衞生防護中心公布，昨日（２７日）本港新增８宗新型冠狀病毒確診個案，至今本港
個案累計１１７４９宗（包括１１７４８宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案中，５宗為輸
入個案，３宗與本地個案有關連，無源頭不明病例。（ｂｉ）
28/04/2021 12:38
【新冠肺炎】消息：本港新增數宗確診，連續５日不設疫情記者會
《經濟通通訊社２８日專訊》消息指，本港今日新增數宗確診個案，沒有不明源頭個案，連
續５日不設疫情記者會。
衞生署衞生防護中心公布，昨日（２７日）本港新增８宗新型冠狀病毒確診個案，至今本港
個案累計１１７４９宗（包括１１７４８宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案中，５宗為輸
入個案，３宗與本地個案有關連，無源頭不明病例。（ｂｉ）
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