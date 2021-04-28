【新冠肺炎】消息：本港新增數宗確診，連續５日不設疫情記者會

《經濟通通訊社２８日專訊》消息指，本港今日新增數宗確診個案，沒有不明源頭個案，連

續５日不設疫情記者會。

衞生署衞生防護中心公布，昨日（２７日）本港新增８宗新型冠狀病毒確診個案，至今本港

個案累計１１７４９宗（包括１１７４８宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案中，５宗為輸

入個案，３宗與本地個案有關連，無源頭不明病例。（ｂｉ）

