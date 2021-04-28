《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心公布，本港新增７宗確診個案，１宗是本
地關連個案，６宗是輸入病例，無源頭不明個案。至今本港個案累計１１７５６宗（包括
１１７５５宗確診個案和一宗疑似個案）。
新增確診個案中，僅一人為本地感染，涉及一名２８診女子，４月２４日發病，居葵涌邨曉
葵樓，屬早前確診個案相關。（ｂｉ）
28/04/2021 14:17
【新冠肺炎】本港新增７宗確診，僅１宗本地個案居葵涌邨曉葵樓
《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心公布，本港新增７宗確診個案，１宗是本
地關連個案，６宗是輸入病例，無源頭不明個案。至今本港個案累計１１７５６宗（包括
１１７５５宗確診個案和一宗疑似個案）。
新增確診個案中，僅一人為本地感染，涉及一名２８診女子，４月２４日發病，居葵涌邨曉
葵樓，屬早前確診個案相關。（ｂｉ）
|FOCUS28/04/2021
【FOCUS】美國人口增速歷史次低 東西同演沿海遷內陸潮?
|市場動向28/04/2021
中小企無懼疫情衝擊 小商務貸款助充裕現金流
|開市Good Morning28/04/2021
曾永堅：資源股首選紫金 約11元買入中線部署
|香港要聞27/04/2021
【疫苗氣泡】陳肇始：員工顧客已接種疫苗 堂食可延長至凌晨2時
|中國故事27/04/2021
《神州經脈》首季工業企業利潤增逾倍 中德磋商明舉行 滬指微升
|板塊分析27/04/2021
鯨吞澳洲物流資產 ESR擴闊亞太版圖
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰