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28/04/2021 14:17

【新冠肺炎】本港新增７宗確診，僅１宗本地個案居葵涌邨曉葵樓

　　《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心公布，本港新增７宗確診個案，１宗是本
地關連個案，６宗是輸入病例，無源頭不明個案。至今本港個案累計１１７５６宗（包括
１１７５５宗確診個案和一宗疑似個案）。
　　新增確診個案中，僅一人為本地感染，涉及一名２８診女子，４月２４日發病，居葵涌邨曉
葵樓，屬早前確診個案相關。（ｂｉ）

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