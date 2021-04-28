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即市新聞

28/04/2021 17:31

【夜期時段】即月期指最新報２９０５４點，升２８點，低水１７點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９０４５點，升１９點，低水
２６點，最新報２９０５４點，升２８點，低水１７點，合約成交６９０張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報１１００６點，升１６點，低水９點，最新報１１００３點
，升１３點，低水１２點，合約成交３４９張。

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