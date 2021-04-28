【夜期時段】即月期指最新報２９０５４點，升２８點，低水１７點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９０４５點，升１９點，低水

２６點，最新報２９０５４點，升２８點，低水１７點，合約成交６９０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１００６點，升１６點，低水９點，最新報１１００３點

，升１３點，低水１２點，合約成交３４９張。

