【大灣區】林健鋒倡設「大灣區商務氣泡」，便利港商往來做生意

《經濟通通訊社２８日專訊》身兼行政會議成員的經民聯立法會議員林健鋒表示，明白內地

對與香港全面通關未完全放心，建議政府爭取與內地建立「大灣區商務氣泡」，便利港商往來大

灣區及香港做生意。

他建議，有經貿需要的本港居民，可申請豁免檢疫往返兩地，透過點對點方式進行，設定期

限為７日。他認為，如計劃推行順利，可擴展至上海、北京等地，同時特區政府要繼續創造通關

條件，鼓勵市民打疫苗。（ｂｉ）

