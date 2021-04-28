【新冠肺炎】食衞局對有評論將疫苗氣泡與社會信用體系掛勾表遺憾

《經濟通通訊社２８日專訊》食物及衞生局表示，對於有評論將政府以「疫苗氣泡」為基礎

放寬社交距離措施，與內地的「社會信用體系」掛勾，表示極度遺憾，強調兩者絕無關係，批評

有關言論意圖誤導市民，不利於現時全港同心抗疫。

發言人強調，調節社交距離措施時已考慮感染風險，亦有公共衞生理據支持，目的是回應各

行各業和市民恢復正常生活的訴求，隨著接種疫苗的人數增加，可逐步築起保護屏障，已接種疫

苗的人士將有條件安心回復正常生活。（ｂｉ）

