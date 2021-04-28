【答問大會】林鄭：正與澳門商討港澳旅遊氣泡，惟要堵塞強檢漏洞

《經濟通通訊社２８日專訊》旅遊業姚思榮在「答問大會」問及會否與澳門商討旅遊氣泡，

以及放寬本地郵輪旅遊。行政長官林鄭月娥回應指，明白疫情對旅遊界的衝擊，強調政府就抗疫

新路向，已避免「一刀切」，逐步放寬不同措施便利業界。林鄭又指，上周出席博鰲論壇時，剛

好與澳門特首商討兩地旅遊，包括通行安排等。

林鄭表示，目前正與澳門政府探討「港澳旅遊氣泡」，但大前提要堵塞漏洞，避免港人為了

逃避強制檢疫，通過澳門前往內地。（ｈｙ）

