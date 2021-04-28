《經濟通通訊社２８日專訊》旅遊業姚思榮在「答問大會」問及會否與澳門商討旅遊氣泡，
以及放寬本地郵輪旅遊。行政長官林鄭月娥回應指，明白疫情對旅遊界的衝擊，強調政府就抗疫
新路向，已避免「一刀切」，逐步放寬不同措施便利業界。林鄭又指，上周出席博鰲論壇時，剛
好與澳門特首商討兩地旅遊，包括通行安排等。
林鄭表示，目前正與澳門政府探討「港澳旅遊氣泡」，但大前提要堵塞漏洞，避免港人為了
逃避強制檢疫，通過澳門前往內地。（ｈｙ）
28/04/2021 11:40
【答問大會】林鄭：正與澳門商討港澳旅遊氣泡，惟要堵塞強檢漏洞
《經濟通通訊社２８日專訊》旅遊業姚思榮在「答問大會」問及會否與澳門商討旅遊氣泡，
以及放寬本地郵輪旅遊。行政長官林鄭月娥回應指，明白疫情對旅遊界的衝擊，強調政府就抗疫
新路向，已避免「一刀切」，逐步放寬不同措施便利業界。林鄭又指，上周出席博鰲論壇時，剛
好與澳門特首商討兩地旅遊，包括通行安排等。
林鄭表示，目前正與澳門政府探討「港澳旅遊氣泡」，但大前提要堵塞漏洞，避免港人為了
逃避強制檢疫，通過澳門前往內地。（ｈｙ）
|市場動向28/04/2021
中小企無懼疫情衝擊 小商務貸款助充裕現金流
|香港要聞27/04/2021
【疫苗氣泡】陳肇始：員工顧客已接種疫苗 堂食可延長至凌晨2時
|中國故事27/04/2021
《神州經脈》首季工業企業利潤增逾倍 中德磋商明舉行 滬指微升
|板塊分析27/04/2021
鯨吞澳洲物流資產 ESR擴闊亞太版圖
|剖析天下27/04/2021
中國復甦高位已見 後續勢頭需看消費
|財經熱話27/04/2021
【反壟斷】美團監管風波漸消化 溫鋼城料年內上望350元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰