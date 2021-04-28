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28/04/2021 11:40

【答問大會】林鄭：正與澳門商討港澳旅遊氣泡，惟要堵塞強檢漏洞

　　《經濟通通訊社２８日專訊》旅遊業姚思榮在「答問大會」問及會否與澳門商討旅遊氣泡，
以及放寬本地郵輪旅遊。行政長官林鄭月娥回應指，明白疫情對旅遊界的衝擊，強調政府就抗疫
新路向，已避免「一刀切」，逐步放寬不同措施便利業界。林鄭又指，上周出席博鰲論壇時，剛
好與澳門特首商討兩地旅遊，包括通行安排等。
　　林鄭表示，目前正與澳門政府探討「港澳旅遊氣泡」，但大前提要堵塞漏洞，避免港人為了
逃避強制檢疫，通過澳門前往內地。（ｈｙ）

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