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28/04/2021 11:54

【答問大會】林鄭：香港國民教育有缺失是不爭事實

　　《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官林鄭月娥在「答問大會」上表示，香港的國民教育有
缺失是不爭的事實，中央政府近年亦多次提醒特區政府要做好國民教育，否則爭取再多的政策，
包括粵港澳大灣區、金融互聯互通等，假若本港的下一代沒有國家意識，不支持香港融入國家大
局，政府所有工夫都會白費。　
　　林鄭又指，即將在九月推行的「公民及社會發展科」，有三分一課程都是教授「今日中國」
，政府會繼續加強國民及國家安全教育，但強調教育是久久為功，不能一時一刻見到成效。（ｈ
ｙ）

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