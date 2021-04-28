《經濟通通訊社２８日專訊》中國科興控股生物技術公司表示，旗下新冠滅活疫苗全球發貨
總量超過３億劑。
科興董事長兼首席執行官尹衛東較早時在海南博鰲論壇表示，科興目前每日生產疫苗６００
萬劑以上，將盡快再選擇１０個國家進行技術轉移，開展疫苗合作研究。（ｈｙ）
28/04/2021 16:05
【新冠疫苗】科興稱旗下新冠疫苗全球發貨總量超過３億劑
《經濟通通訊社２８日專訊》中國科興控股生物技術公司表示，旗下新冠滅活疫苗全球發貨
總量超過３億劑。
科興董事長兼首席執行官尹衛東較早時在海南博鰲論壇表示，科興目前每日生產疫苗６００
萬劑以上，將盡快再選擇１０個國家進行技術轉移，開展疫苗合作研究。（ｈｙ）
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