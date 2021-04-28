【國務會議】確定知識產權「放管服」：壓縮審查期，開放基礎數據

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國務院總理李克強２７日主持召開國務院

常務會議，確定知識產權領域「放管服」改革新舉措，更大便利創業創新，激發市場主體創造活

力；部署做好「五一」假期疫情防控和安全生產等工作。

會議確定，一是進一步壓縮商標、專利審查周期。今年底前將一般情形商標註冊周期由８個

月壓縮至７個月。推進專利優先審查和質押登記電子申請全程網辦，推行商標電子註冊證和專利

電子證書，明顯壓縮發明專利和電子申請的商標變更續展審查周期。在商標和專利質押登記、專

業代理機構執業許可等審批中推行告知承諾制。

二是促進提高知識產權質量。糾正片面追求數量的傾向，不得直接將專利申請、授權數量作

為享受獎勵或資質資格評定政策的主要條件，全面取消對商標和專利申請階段的資助和獎勵，著

力營造潛心研究氛圍，促進多出基礎性、原創性成果。

三是在確保數據安全基礎上，開放知識產權基礎數據，助力企業研發創新。

四是加強知識產權全鏈條保護，依法打擊違法違規代理和商標惡意註冊、非正常專利申請行

為。



＊抓好「五一」假期疫情防控，採取限流、預約、錯峰等方式＊



近期全球疫情形勢出現新的複雜嚴峻情況，針對「五一」假期期間人員密集出行，會議要求

國務院聯防聯控機制完善舉措，指導各地各部門強化責任，借鑒之前行之有效做法，毫不放鬆抓

好假期疫情防控，嚴格落實常態化防控措施，採取限流、預約、錯峰等方式，防止景區等場所人

員過度集中。同時，各地要切實加強交通、生產等各領域安全工作。

