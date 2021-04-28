【新冠肺炎】美國今年秋季學期起解除對中國留學簽證赴美禁令

《經濟通通訊社２８日專訊》美國國務院網站２６日發布通知稱，持有Ｆ╱Ｍ簽證的中國留學

生從今年秋季學期起（８月１日後），將不再受「赴美禁令」影響，可直接從中國飛往美國，無

須在第三國停留至少１４天後再進入美國。這項新規定僅適用於學術項目開始於今年８月１日及

以後的學生，他們最早可以在項目開始前３０天進入美國。同樣放寬限制的還有身處英國、愛爾

蘭、伊朗、巴西、南非和申根地區的學生。（ｗｌ）

