《經濟通通訊社２８日專訊》美國國務院網站２６日發布通知稱，持有Ｆ╱Ｍ簽證的中國留學
生從今年秋季學期起（８月１日後），將不再受「赴美禁令」影響，可直接從中國飛往美國，無
須在第三國停留至少１４天後再進入美國。這項新規定僅適用於學術項目開始於今年８月１日及
以後的學生，他們最早可以在項目開始前３０天進入美國。同樣放寬限制的還有身處英國、愛爾
蘭、伊朗、巴西、南非和申根地區的學生。（ｗｌ）
28/04/2021 09:54
【新冠肺炎】美國今年秋季學期起解除對中國留學簽證赴美禁令
《經濟通通訊社２８日專訊》美國國務院網站２６日發布通知稱，持有Ｆ╱Ｍ簽證的中國留學
生從今年秋季學期起（８月１日後），將不再受「赴美禁令」影響，可直接從中國飛往美國，無
須在第三國停留至少１４天後再進入美國。這項新規定僅適用於學術項目開始於今年８月１日及
以後的學生，他們最早可以在項目開始前３０天進入美國。同樣放寬限制的還有身處英國、愛爾
蘭、伊朗、巴西、南非和申根地區的學生。（ｗｌ）
|香港要聞27/04/2021
【疫苗氣泡】陳肇始：員工顧客已接種疫苗 堂食可延長至凌晨2時
|中國故事27/04/2021
《神州經脈》首季工業企業利潤增逾倍 中德磋商明舉行 滬指微升
|板塊分析27/04/2021
鯨吞澳洲物流資產 ESR擴闊亞太版圖
|剖析天下27/04/2021
中國復甦高位已見 後續勢頭需看消費
|財經熱話27/04/2021
【反壟斷】美團監管風波漸消化 溫鋼城料年內上望350元
|FOCUS27/04/2021
【FOCUS】特斯拉「炒幣」整靚盤數? 以價帶量策略添未來競爭
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰