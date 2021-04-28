《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２０點子，報６
﹒４８８０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒４８６０。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８５３，較上個交易日升７１點子，創
３月１２日以來逾六周新高，上個交易日報６﹒４９２４。
路透根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數
周三（２８日）較上日微升０﹒１８％至９６﹒６７；ＳＤＲ籃子指數微升至９５﹒６７，ＢＩ
Ｓ籃子指數微升至１００﹒８４。（ｊｔ）
28/04/2021 09:39
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２０點子，報６﹒４８８０
《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２０點子，報６
﹒４８８０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒４８６０。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８５３，較上個交易日升７１點子，創
３月１２日以來逾六周新高，上個交易日報６﹒４９２４。
路透根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數
周三（２８日）較上日微升０﹒１８％至９６﹒６７；ＳＤＲ籃子指數微升至９５﹒６７，ＢＩ
Ｓ籃子指數微升至１００﹒８４。（ｊｔ）
|香港要聞27/04/2021
【疫苗氣泡】陳肇始：員工顧客已接種疫苗 堂食可延長至凌晨2時
|中國故事27/04/2021
《神州經脈》首季工業企業利潤增逾倍 中德磋商明舉行 滬指微升
|板塊分析27/04/2021
鯨吞澳洲物流資產 ESR擴闊亞太版圖
|剖析天下27/04/2021
中國復甦高位已見 後續勢頭需看消費
|財經熱話27/04/2021
【反壟斷】美團監管風波漸消化 溫鋼城料年內上望350元
|FOCUS27/04/2021
【FOCUS】特斯拉「炒幣」整靚盤數? 以價帶量策略添未來競爭
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰