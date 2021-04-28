【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２０點子，報６﹒４８８０

《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２０點子，報６

﹒４８８０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒４８６０。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８５３，較上個交易日升７１點子，創

３月１２日以來逾六周新高，上個交易日報６﹒４９２４。

路透根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數

周三（２８日）較上日微升０﹒１８％至９６﹒６７；ＳＤＲ籃子指數微升至９５﹒６７，ＢＩ

Ｓ籃子指數微升至１００﹒８４。（ｊｔ）

