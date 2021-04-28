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即市新聞

28/04/2021 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２０點子，報６﹒４８８０

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２０點子，報６
﹒４８８０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒４８６０。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８５３，較上個交易日升７１點子，創
３月１２日以來逾六周新高，上個交易日報６﹒４９２４。
　　路透根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數
周三（２８日）較上日微升０﹒１８％至９６﹒６７；ＳＤＲ籃子指數微升至９５﹒６７，ＢＩ
Ｓ籃子指數微升至１００﹒８４。（ｊｔ）

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