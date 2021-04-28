《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平２﹒２％。
公開市場今有１００億元逆回購到期，即今日連續三天零投放零回籠。人行已連續４３天開
展１００億元的逆回購，且是第１１２日開展逆回購。
《上海證券報》引述市場分析人士認為，人行連續開展百億元逆回購，體現了「穩」字當頭
的貨幣政策操作思路，有利於穩定市場預期，呵護３月至４月信用債到期高峰。後續可能到來的
地方債發行加速，對資金面或形成短期擾動，但長期影響並不大。（ａｃ）
28/04/2021 09:25
【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，連續三天零投放零回籠
《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平２﹒２％。
公開市場今有１００億元逆回購到期，即今日連續三天零投放零回籠。人行已連續４３天開
展１００億元的逆回購，且是第１１２日開展逆回購。
《上海證券報》引述市場分析人士認為，人行連續開展百億元逆回購，體現了「穩」字當頭
的貨幣政策操作思路，有利於穩定市場預期，呵護３月至４月信用債到期高峰。後續可能到來的
地方債發行加速，對資金面或形成短期擾動，但長期影響並不大。（ａｃ）
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