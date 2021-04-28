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即市新聞

28/04/2021 10:53

【債務風險】標普：地方國企債務受更嚴監管，惟違約數量仍將上升

　　《經濟通通訊社２８日專訊》自從去年１１月河南永煤控股違約後，部分區域的企業融資環
境已弱化。此後十多個省份的債券融資淨額為負，包括河南、天津和山西。國務院國資委近期發
布《關於加強地方國有企業債務風險管控工作的指導意見》，標普認為，中國正努力緩解地方國
有企業違約對市場帶來的負面影響，《指導意見》的出台表明地方政府需嚴格管控國企債務風險

　　標普全球評級信用分析師李暢表示，在地方國企的債務結構中，債券通常只佔一小部分。但
債券違約更可能導致區域性金融風險。因此，債務問題的妥善處置將能夠改善較弱地區的融資前
景。在永煤控股同意償還５０％違約債券本金且剩餘本金展期後，河南省的國企已開始慢慢恢復
債券發行。

＊債務再融資風險較槓桿率更迫切＊

　　鑒於今年一年還將有約５﹒４萬億元人民幣（約８３００億美元）的國企債券到期，標普認
為債務再融資風險是比槓桿率更為迫切的問題。由於該指導意見指出，要對高風險地方國企的債
券比例加以控制，因此信用質量較弱的國企的融資渠道或將受到限制。
　　上述《指導意見》提到，密切監測地方國企的債務結構和到期狀況；指導地方國企制定可行
的債券償付計劃；以及在高風險地方國企無法償付債券時，引導企業提前和債券持有人商討債務
重組事宜。報告認為，盡管中央政府對於國企債務的監管更加嚴格，但在經濟轉型的過程中，債
券違約數量或仍將自較低基數上升。（ｗｌ）

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