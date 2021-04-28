【ＦＯＣＵＳ】美國人口增速歷史次低，東西同演沿海遷內陸潮？

【ＦＯＣＵＳ】原定月初公布的第七次全國人口普查數據至今未見蹤影，外媒最新爆料指，

中國總人口跌破１４億大關，再升溫人口危機遠超預期憂慮。另邊廂，美國人口普查局搶先揭盅

，過去十年（２０１０－２０２０）美國人口增速放緩至逾兩百年來第二低，紅藍州份之間人口

的此消彼長或影響明年中期選舉之外，沿海內陸州份的遷徙流動或更對中國有啟示。



＊十年增７﹒４％，僅略高於大蕭條時期＊



全球人口大國的頭把交椅，或很快由中國讓位予印度。皆因外媒最新爆料指，第七次全國人

口普查數據結果將顯示，總人口跌破１４億大關，為１９５０年代「大躍進」運動以來首次負增

長。倘若最終官方數據證實如此，恐意味中國人口較坊間報告普遍預期的「２０２３年」，更早

、更快觸頂。

多個政府部門據報正就數據及其影響商討共識之際，無獨有偶，美國早前同進行的十年一度

州人口普查，結果在因大流行延遲約４個月後終正式公布，顯示截至去年４月１日，全美人口為

３﹒３１５億，十年間增長７﹒４％，錄１７９０年以來第二低，僅略高於１９３０年代大蕭條

時期的７﹒３％。



＊眾院７議席重新分配，或影響中期選舉＊



儘管加利福尼亞仍是美國人口最多的州，但過去４０年以來最顯著的趨勢，就是西南部「太

陽帶」的人口持續增加，最新佔全美總人口比例已升至６２％；過去十年，猶他、得克薩斯、佛

羅里達３個傳統紅色州份的人口，分別增長１８﹒４％、１５﹒９％、１４﹒６％。

根據最新人口普查結果，眾議院４３５個議席中有７個需重新分配，其中「深紅」的得州將

增加２個席位，可謂最大贏家，特朗普去年險勝的佛州同將增加１個席位；而「深藍」的加州、

紐約州則將各減少１個席位。

由於州人口數據幾將定調美國未來十年的政治版圖，意味到明年１１月舉行的中期選舉時，

眾議院中民主黨現時較共和黨的６席微弱優勢或隨時反轉。



＊得州吸引人口超加州，深圳供地創紀錄＊



中期選舉一直被視作每屆總統大選後的權利重置，歷史數據顯示，入主白宮的政黨平均會於

中期選舉中失去２７個國會席位，加上人口普查數據助攻，民主黨面臨的挑戰不容小覷。不過，

本身為民主黨的康奈爾大學政治與全球事務研究所所長Ｓｔｅｖｅ Ｉｓｒａｅｌ就表示，只要

該黨繼續表現出就對抗疫情和經濟復甦強有力的表現，其在參眾兩院的議席將不減反增。

值得一提的是，第一多人的加州人口過去十年僅增長６﹒１％，低於全美平均水平，而德州

的人口過去十年則勁增１５﹒９％，顯示人們正從生活成本昂貴的沿海地區遷移到成本較低的內

陸地區。以兩地房價最新中位數計，加州、德州分別約為７５﹒９萬美元及２７﹒４萬美元。

回看中國，深圳統計公報顯示，去年底全市手提電話用戶少逾２１４萬，引發高房價下人口

流出疑雲；而當地規劃局周日（２５日）公布今年全市計劃供應居住用地３６３﹒３公頃錄歷史

新高，釋出的信號不可不察。

