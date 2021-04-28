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28/04/2021 16:46

《法證攻防－林恩》交易旺新股熱，港交所績佳價弱

　　《法證攻防》港交所（００３８８）周三（２８日）公布２０２１年第一季度業績，收入及
其他收益按年上升３５％至５４﹒９億元，股東應佔溢利按年大增７０％至３８﹒４億元。港交
所股價３月中下旬主要在４２０元至４８０元區間波幅上落，踏入４月重回４５０元水平之上。
本周突破５０天線，正挑戰５００元關口。公布業績後股價整體持平，周三收市報４８８﹒８元
，微跌１﹒２元。
　　聯交所２０２１年首季的平均每日成交金額創新高，高達２２４４億元，按年升８６％；其
中有５個交易日成交金額超過３０００億元。港股首季度交投旺令交易及結算費增加，帶動主要
業務收入同比上升３５％。港股４月以來交投明顯變靜，日均成交金額只有約１６００億元，但
仍多於上年同期逾五成。
　　滬深港通成交量亦創季度新高，滬股通及深股通平均每日成交金額１２６８億元，港股通南
向交易平均每日成交金額６０８億元，分別按年急升６３％及１８１％。２０２１年２月１日，
於上海證券交易所科創板上市的合資格Ａ股獲納入滬港通北向交易，其對應的Ｈ股亦於同日獲納
入南向交易。滬深港通收入及其他收益達７﹒３７億元，較２０２０年第一季上升８２％。
　　２０２１年第一季度香港首次公開招股市場蓬勃，共有３２隻新股上市，集資額達１３６６
億元。是２０２０年第一季集資額的９倍有多，按首次公開招股集資額計，香港交易所位列全球
第三。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

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