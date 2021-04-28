《投資智慧－鄧聲興》美團社區團購獲大數據，有效控制分銷渠道

《投資智慧》國家市場監管總局近日公布依法對集團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調

查。美團（０３６９０）迅即回應稱，公司將積極配合監管部門調查，目前各項業務正常運行。

參考阿里巴巴（０９９８８）的案例，市場預料美團的行政處罰款區間介乎於４０億至１２０億

元人民幣，認為處罰對美團業務運營影響不大，約佔２０１８╱１９年度外賣業務的交易總額Ｇ

ＭＶ約３％，佔淨現金比例約９％，對２０２１年虧損率影響約至７％。



當局對美團的判定依據有兩大重點，第一點為外賣市場份額，２０２０年第一季度，美團佔

外賣平台市場交易額佔６７﹒３％，而餓了麼為２６﹒９％，餓了麼星選為４％。也即是餓了麼

＋餓了麼星選的市場份額也僅為３０﹒９％。美團以壓倒性的佔比超越餓了麼，缺乏競爭的環境

。另外，對服務價格及商家流量是否有控制能力，有鑑於美團因壟斷外賣市場，商戶的流量取決

於集團，以至服務價格亦是由集團控制，商戶缺乏議價能力，集團決定分成的比例，商戶只有接

受或放棄在美團平台上架。因美團擁有外賣市場最大佔有率，如不在美團上架，必大大影響銷售

下降。商戶們亦只能接受美國提出的價格。而導致商戶對平台依賴程度亦是屬於高，及依賴平台

數據導致高昂的遷移成本。若對美團的政策公希後，可為集團短期內除去不明朗因素，但長期仍

要留意當中隱憂。



集團近年將大力投入科技創新，包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，以及一般

企業用途。集團自２０１６年起開始圍繞外賣、閃購等核心業務研發無人配送，發揮科技優勢以

減輕騎手配送成本壓力，大大減少外賣成本，建立無人配送生態圈，推動生活服務業數字化升級

。其次發展焦點為社區團購新業務發展。鑑於近年大眾消費模式已變成，細至日常用品也會網購

，而社區團購模式省去了地租、人力成本，與傳統電商相比，社區團購可以從原產地╱工廠╱大

型中轉倉直達社區，由集中點負責人管理或者由消費者自提，降低了每訂單的成本。社區團購商

業模式是以微信小程序為載體整合多個社區團長社群資源，形成由商家集中化管理運營的預售加

團購的社區商業模式，充分完美結合了電子商務和團購模式的優勢。新業務能提升集團價值，雖

或會受制於反壟斷政策，發展將會較預期慢，但集團能藉著社區團購獲得大數據資料，更有效控

制分銷渠道，有助集團日後規劃，為集團提供增長動力。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

