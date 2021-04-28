《拆局麒想－林嘉麒》今年或者是「五窮六彈七破頂」

《拆局麒想》４月悶足一整月，眾多投資者一直在問幾時才悶完，正期待５月的新景象。不

過，傳統是「五窮六絕七翻身」，５月能否向好？先睇外圍，美股近月持續創新高，惟個別公司

公布季績符合預期，仍然受拋售，何解？皆因高估值已令人不安。根據統計，６月、８月、９月

份才是美股表現最差的月份。過去３０年，標普５００指數於這三個月平均回報分別為

負０﹒４％、負０﹒８％及負０﹒４％，相反５月的平均回報達１﹒１％，以美股看，未需要太

擔心。不過，港股方面。過去２０年，１月、５月、８月的表現最差，平均回報為１﹒４％，似

乎港股方面需要擔心。



過去多年數據只可作參考，投資每年主題不同。不過，近三年港股「Ｓｅｌｌ Ｉｎ

Ｍａｙ」確實應驗。自２０１８年的５月開始，港股連續三年令人失望。２０１８年５月，恆指

由３０５００點水平開始下跌，跌足半年，到１０月低見２４５００才開始回穩，跌幅兩成。

２０１９年４月，恆指反彈至半年高位３０２８０，５月接力由３００００點開始，月內跌最多

３２３１點，跌幅一成。２０２０年５月也是下跌，４月收市２４６４３，５月最低見

２２５１９，跌幅接近一成。幸好是，去年恆指及後反覆向上，年底更以２７２３１點作結，由

５月低位計升幅達兩成。



５月最終股市會如何，仍存在著多樣變數，起碼率先要關注聯儲局議息「結果」。會後不加

息或維持買債規模基本上是共識，美聯儲預計在今年餘下時間仍將按兵不動。不過，市場已預測

，聯儲局將在明年１月份縮減其１２００億美元的資產購買，而加息是在明年１２月份。事實上

，市場認為聯儲局是不需要繼續維持大規模買債，提振經濟是白宮的責任，而且聯儲局應該通過

減少資產購買和提早加息以應對拜登政府大規模的財政刺激措施。



另一方面，投資者一直擔心股市相對於經濟和盈利增長的基本前景被高估，在增長和恢復的

前景繼續改善的同時，經濟出現了新的風險。當前通脹被認為是僅次於新冠疫情的第二大增長風

險，美國民眾不接種新冠疫苗則被認為是第三大風險，當然還有拜登提高公司稅和富人稅的計劃

亦令市場有所擔憂。高處不勝寒，股市會變得更脆弱，５月出現調整是容易的。不過，５月就算

真的出現調整，也未要太擔心，或者是吸納機會。環球央行努力救市，持續擴大資產負債表，以

量化寬鬆救經濟儘管是類固醇，還是長久有效。何況現時經濟處於準備復甦，港股理應未見頂，

只要下半年經濟持續反彈，我們期望的是五窮六彈七破頂。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》

