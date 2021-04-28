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即市新聞

28/04/2021 10:48

《樓市亮話－湯文亮》無憂業主的憂慮

　　《樓市亮話》有老友話香港租務市場制度完善，需求量又大，如果不是借貸太高，在香港做
收租業主的確是無憂無慮，老友講得冇錯，不過時間上並不配合。現在買樓收租，即使沒有欠債
，都擔心租客的經濟狀況，尤其是最基層的小型單位或者劏房，如果租客在單位內做傻事，那個
單位立刻會大幅貶值，雖然這個憂慮一早已經存在，但經濟轉壞時發生的機會就會多一些，不過
亦不用太擔心，畢竟要結束自己的生命是需要很大勇氣，不是太多人有此勇氣。
　
　　現在業主最大的憂慮是來自英國的ＢＮＯ移民計劃，據英國方面公報的消息，ＢＮＯ計劃反
應相當熱烈，在首十個星期已經有三萬人申請，比英國預計的還要多，如果消息屬實，將會有不
少業主賣樓移民，而且會以售後租回繼續在那些單位居住一段時間。本來這是十分正常，但有不
少以ＢＮＯ移民的人沒有打算帶同他們的父母去英國，而讓父母繼續在已售出的單位居住，本來
這亦不是問題，但有很多打算移民去英國的人擔心在到步之後，在未取得正式移民之前，被英國
當局或有關機構要求參與一些反中反港活動，為了不牽連在港的父母，會與他們的父母斷絕關係
，有不少社運積極份子早已大大聲公開表示與父母斷絕關係，所以，不能抹殺這個可能性，甚至
這個可能性相當高。

　　當那些移民斷絕與父母的關係之後，會不會替他們繼續交租？有人會話不用擔心，那些父母
可能自己有錢交租，係就最好，最擔心是那些移民在離港之前將父母揸乾揸淨，他們會認為，即
使父母沒有餘錢，香港政府都會供養他們的父母，這個結局是很奇怪，他們在英反中反港，而香
港政府則供養他們的父母，做業主最擔心就是遇到那些沒有子女理會的租客，如果趕他們走，就
會被人話是無良業主，唯有小心一些那些售後租回交易，唔好貪心租金比市值高而做錯決定，今
次英國政府好野，將無憂無慮的香港業主搞到煩惱無比。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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