《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地加快解決可再生能源消納問題

《缸邊嫺談》可再生能源成為十四五規劃當中能源規劃的主角。

在２０２０年公布的「中共中央關於制定國民經濟和社會發展十四五規劃和２０３５年遠景

目標的建議」提出要建構現代能源體系。當中包括加快發展非化石能源，大力提升風力發電、光

伏發電的規模，安全穩妥推動沿海核電建設，將非化石能源佔能源消費總量的比重提高到２０％

左右，全面促進「以電代煤」。

由此可見，可再生能源或將成為未來五年能源規劃的主體，加上為實現２０３０年前「碳達

峰」、２０６０年前「碳中和」等前提下，預料未來五年可再生能源發電的裝機規模將會增加，

但可再生能源的消納問題上仍待解決。

可再生能源的產能特性是十分受到外部環境的變化影響，如光伏發電需要有足夠的陽光，風

力發電需要有足夠的風，要解決可再生能源由發電到消納中間的落差，就需要建構新型電力系統

。這類系統要具有靈活調節的能力，以更好地儲存未能即時使用的可再生能源。所以要大規模地

發展可再生能源，就必須先解決好消納問題，否則可能出現棄風、棄光等反彈問題，亦即是受限

於某些原因而被逼放棄由風及光所產生出來的電力。

儲能系統擁有調節供電的能力，能解決可再生能源發電與耗電不相配的問題。「儲能」即是

指將能量（主要是電能）儲存。儲能能夠在發電量和用電量不一致時，利用化學或者物理的方式

將已經產生的能量儲存起來，並在需要時釋放。儲能可應用於發電的一方、電網的一方和用電的

一方。按能量存儲形式可分為機械類儲能、電化學類儲能、電器類儲能、熱儲能、化學類儲能等

。其中，機械類儲能和電化學類儲能為現時主要的儲能方式。



＊加快推動新型儲能發展的指導意見（徵求意見稿）出台＊



為解決可再生能源發展的問題，中國國家發展及改革委員會、中國國家能源局於２０２１年

４月２１日發布《關於加快推動新型儲能發展的指導意見（徵求意見稿）》「（徵求意見稿）」

。當中從五方面提出了十九項意見。

在儲能項目建設方面，徵求意見稿亦提出結合系統的實際需求，布局一批配置儲能的系統友

好型新能源電站，通過儲能協同優化運行保障新能源高效消納利用。在規範行業管理方面，徵求

意見稿亦提出健全儲能技術標準及管理體系。

在整個徵求意見稿中的最大突破是儲電市場商業模式的建立，在成本與收入平衡或在有利可

圖的情況下，透過商業化令整個儲電市場活躍起來，帶動新型儲能從商業化初期走向規模化發展

轉變，並進一步實現全面市場化發展。當中的細節包括：研究建立儲能參與中長期交易、現貨和

輔助服務等各類電力市場的准入條件、交易機制和技術標準。建立電網一方獨立儲能電站容量電

價機制，逐步推動儲能電站參與電力市場；研究探索將電網替代性儲能設施成本收益納入輸配電

價回收。完善高峰時的電價政策，為用戶一方的儲能發展創造更大空間。對於配套建設新型儲能

的新能源發電項目，動態評估其系統價值和技術水準，可在競爭性配置、項目核准（備案）、併

網時序、系統調度運行安排、保障利用小時數、電力輔助服務補償考核等方面給予適當傾斜。



＊料儲能板塊走勢跑贏恆生指數＊



徵求意見稿提出，到２０２５年，內地實現新型儲能從商業化初期步向規模化發展，裝機規

模達３０００萬千瓦以上。到２０３０年，實現新型儲能全面市場化發展。而根據《２０２１年

儲能產業研究白皮書》顯示，截至２０２０年底，內地已投運儲能項目累計裝機３５﹒６吉瓦

（１吉瓦＝１００萬千瓦），同比增長９﹒８％。若按徵求意見稿提出，到２０２５年新型儲能

（新型儲能是指除抽水蓄能外的儲能方式）裝機規模達３０００萬千瓦以上，即意味著未來５年

新型儲能裝機規模將在現有的基礎上大幅增長。

中國國家能源局於２０２１年３月３０日的中國可再生能源發展新聞發布會上已表明，到

２０２５年即「十四五」規模完結時可再生能源的發電裝機佔內地電力總裝機的比例將超過

５０％。隨著可再生能源利用的佔比越來越大，燃煤發電的裝機量將會減少，再加上再生能源發

電的特性，在用電量高峰時有機會出現電力短缺。所以在大力發展可再生能源時，需要有大量的

儲能作為電力系統穩定性的保障，但現時內地的儲能行業仍處於發展起步階段，只實現了由研發

示範到商業化發展的初期過渡的階段。儲能行業的發展仍存在缺乏行業規範、運行體系不協調、

標準體系不健全、政策扶持不足等問題，導致出現運作成本高，收入盈利低的問題。在「雙碳」

目標提出後，除了可再生能源成為市場焦點外，儲能行業亦受到市場的關注，儲能板塊現時的走

勢跑贏恆生指數，而徵求意見稿的推出有望能夠打破現時儲能行業發展的限制，在

「碳達峰」、「碳中和」的背景下，未來儲能專案將會增加，相關的產業鏈預料可受惠。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有儲能板塊相關的股份

