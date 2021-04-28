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即市新聞

28/04/2021 10:20

【新冠肺炎】梁立仁：酒吧復業條件苟刻，料最多做半成生意

　　《經濟通通訊社２８日專訊》酒吧、卡拉ＯＫ等６類正關閉的處所，如果員工和訪客至少接
種第一劑疫苗，以及所有訪客均使用「安心出行」，明天（２９日）起可以重新開放。香港持牌
酒吧會所聯會創會會長梁立仁在電台節目表示，有關條件比飲食業更苛刻，形容是「文字上復業
」。
　　梁立仁表示，本港約有８５萬人已經打針，扣除長者和不屬酒吧消費年齡層的顧客，預計復
業後最多只能做大約５％生意，他期望有下階段放寬，及希望當局繼續推動市民接種疫苗。
　　對於員工須打針否則要提交醫生紙，梁立仁表示，早前與當局開會時的消息與昨日公布不同
，對此感到愕然和詫異，認為即使醫生亦未必知道如何給予意見。他又表示，員工除了申報、提
交醫生證明，更可能負上刑責，對業界造成壓力。他認為，不想看到僱主解僱不願打針的員工，
但相信現實中迫於無奈也一定會出現有關情況。

＊楊碧筠：醫生的專業判斷可評估員工是否適合接種＊

　　食環署署長楊碧筠在電台節目中表示，有關安排中，如果員工有合理健康理由，可以定期檢
測替代打針，但要提交醫生證明。對於有員工可能只是不願意打針如何處理，她表示，希望借助
疫苗製造安全屏障，放寬措施是以疫苗作為基礎，相信醫生可給予專業判斷，評估員工是否適合
接種。
　　她又表示，安排並非想象中複雜，Ａ和Ｂ類食肆正在運行，市民已經習慣，普遍食肆採取Ｂ
類模式，即４人一枱、堂食至晚上１０時，顧客使用「安心出行」或填資料。新增Ｃ和Ｄ類食肆
是希望透過有效的疫苗工具，在稍為緩和的疫情下，讓較高風險的食肆安全逐步開放。（ｓｌ）

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