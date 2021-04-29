《ＥＴＦ解碼－羅博仁》淺談主題式ＥＴＦ

《ＥＴＦ解碼》新冠疫情衝擊全球經濟，中國成為唯一錄得增長的主要經濟體。隨著新冠疫

苗的推出和接種，各國將陸續重啟經濟，中國或有望於年內繼續領先環球經濟復甦步伐，投資者

似乎都已在密切注意與投資中國經濟有關的選擇。我們今次將闡述從交易所買賣基金（ＥＴＦ）

市場上觀察到的相關趨勢，探討投資中國主題的相關工具。



＊主題式ＥＴＦ漸成市場焦點＊



投資者愈來愈重視新興行業，當中所謂的「顛覆性行業」在一些投資組合中的權重日益增加

，特別是科技相關和可持續發展兩大主題產品。在延續去年的趨勢下，中國主題式ＥＴＦ今年或

許將會繼續吸引資金流入。儘管年內環球市場的重心一般因風險胃納降低，由增長型股票逐步轉

向價值型股票，但在ＥＴＦ市場上，數據顯示，主題式ＥＴＦ仍較追蹤大市表現的ＥＴＦ受追捧

，２０２１年首季錄得五大淨流入的香港上市中國ＥＴＦ均為主題式ＥＴＦ，期內淨流入總額逾

５８億港元。此外，中國主題ＥＴＦ的平均每日成交額，在今年三月初大市較為波動時明顯增加

，以當月首周為例，其成交額佔香港ＥＴＦ市場總成交額的２５％，反映部分投資者運用

ＥＴＦ應對中國新經濟主題的投資。



＊中國債市概覽＊



作為全球第二大債券市場（以債券市場餘額計），中國債市持續受到部分投資者青睞。截至

今年一月，境外機構投資者連續增持中國債券２６個月，一月底時海外機構債券託管面額逾３萬

億元人民幣。相對於發達市場主權債而言，中國國債的收益率表面看來較為吸引－十年期中國國

債的孳息率約為３﹒２２％，而美國十年期國債的孳息率約為１﹒６９％－相信這是資金流入中

國國債的其中一個原因。

除了利率較高，中國國債同時具有其他吸引力，例如相對穩定的人民幣匯率、先後獲多家國

際指數納入，以及與其他國家政府債券的相關性相對較低。投資者若透過ＥＴＦ投資中國主權債

市場，或有助提高收益或分散投資組合風險。目前本港共有１６隻定息及貨幣ＥＴＦ，包括兩隻

於四月中新上市產品。受該兩隻新產品上市帶動，本港定息及貨幣ＥＴＦ平均每日成交額於今年

４月１２日當周，按周上升了３００％至１６００萬港元。



＊投資成本不容忽視＊



值得一提，在投資者構建多元化的中國投資組合時，往往容易忽略投資成本，但其實ＥＴＦ

的收費是重要的考慮因素。香港作為ＥＴＦ投資中心，致力提供多元化ＥＴＦ產品，當中包括一

隻最大離岸Ａ股ＥＴＦ，其管理費最近進一步下調至成為中國Ａ５０ＥＴＦ中最低的其中之一。

ＥＴＦ可讓投資者以較低成本投資中國市場，但請注意，ＥＴＦ與其他投資產品一樣涉及風險，

無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，都應先清楚了解ＥＴＦ的投資風險。如欲了解

更多，請瀏覽香港交易所網站。《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》

