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即市新聞

29/04/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》ＦＥＤ　ＢＳ

　　《缸邊隨筆》ＦＥＤ是美儲局，ＢＳ是Ｂｕｌｌ　Ｓｈｉｔ（廢話）。今早，財經新聞將滿
是美儲局的廢話，部分投資者會為這廢話點讚，但部分投資者亦會認為美儲局的廢話「點」「讚
」得落。
　
　　這年來的美儲局已變身成個公關傳聲筒，講美經濟好，但仍未夠好；美通脹有升，但仍未升
到失控；美元雖軟，但不是跌。一言括之，一切在美儲局掌握中，不會失控，大家可放心炒。
　
　　美儲局在３月的議息會後，努力地告訴市場：通脹仍低，息口在２０２３年前不會變，結果
就是美債息於４月初下跌了約２０點子。
　
　　美儲局對低息的迷戀是基於美經濟未夠好，未回到疫前盛況。
　
　　這個指標一出，就知道美儲局是賴著不肯加息，因為美對中啟貿戰，你點叫美經濟能回到之
前的盛況，敘利亞、伊朗、伊拉克、利比亞，在美國未對他們啟動戰爭前怎不是「盛」，但美一
對他們啟戰後，他們還「剩」甚麼？
　
　　美國以為對中啟貿戰，中國會由「盛」變「剩」，之不過特朗普與拜登都打錯算盤，制中國
芯片，但卻引來環球芯片短缺，美、日、韓的汽車製造大國都因缺「芯」而要停產。這是典型的
搬石頭砸自己腳。
　
＊美儲局不理通脹＊
　
　　在美啟貿戰後，美廠家庫存就無乜「剩」，一到疫情見緩，經濟復甦露苗頭，供應就緊張了
，銅、鐵、油、半製成品全供應不上，跟著就是漲價、洛杉磯油站可以缺油、加價。廁紙亦見短
缺，Ｐ＆Ｇ等日用品商均要加價，通脹是高至２﹒５％了，但美儲局會視而不見。今天大家且看
美儲局又怎說這已漲了的通脹，美儲局會說這個漲是「穿腸過（Ｔｒａｓｉｔｉｏｎａｌ）」，
但會真嗎？要到今年第三、四季才知。
　
　　今時，美政府對失業者每周派５６０美元，派到今年９月，這個金額是足夠讓美國消費者於
２０２０年第四季減掉不少循環貸款額，及足以支持美國消費者於今年首季又再雄心碌卡。當然
尚有足夠資本去夾死造淡ＧａｍｅＳｔｏｐ類股的對沖基金，消費者有錢時，他們一花唄，通脹
一升就算不嚇人，也足夠嚇怕投資者膽。
　
　　市場會不會信美儲局昨晚的「忠」言，還是視之為糖衣毒藥？昨晚及今晚的美股會告訴我們

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
＊萬洲國際目標７﹒５元＊
　
　　昨筆者在《午市閒談》視頻推介了萬洲國際（００２８８），萬洲主要從事生產及銷售豬肉
食品業務，包括肉製品及鮮豬肉，以及生豬養殖。
　
　　萬洲昨收報６﹒８７元，升３﹒１５％，板塊中表現最佳；負債比率４１﹒３０％，預期市
盈率８﹒６８％，預期周息率４﹒９７％。
　
＊調整後純利增逾８成＊
　
　　今年截至今年３月底止首季，萬洲國際在生物公允價值調整前的純利為２﹒９３億美元，按
年下跌１７％，但生物公允價值調整後純利則為５﹒１１億美元，按年升８１﹒８５％，期內收
入按年升５﹒２％；肉製品及豬肉銷量分別上升７﹒３％至８３﹒８萬噸，以及７﹒２％至
１０１﹒２萬噸，業績可以。
　
　　由非洲豬瘟造成的供應短缺雖已有所改善，但４月份生豬價格的跌幅比３月更大。豬價走低
，養殖場肥豬出欄不暢，積壓嚴重，惡性循環，行情疲軟。
　
＊防控豬瘟　市場望好＊
　
　　不過，農業農村部已決定將於５月１日起，在全國開展非洲豬瘟等動物疫病分區防控工作，
而市場對豬肉需求料續升，肉價可望好。高盛和摩根士丹利於去年８月及１２月，分別定萬洲目
標價為１０元。
　
　　萬洲自２０１４年以來，股價都在現價附近見底，因料豬肉價會於今年６至７月上升，趨勢
望好。策略上，投資者可於現價吸納，短期阻力７﹒２元，目標看７﹒５元；短期支持６﹒５元
，止蝕６﹒３元。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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