《缸邊隨筆－石鏡泉》ＦＥＤ　ＢＳ

《缸邊隨筆》ＦＥＤ是美儲局，ＢＳ是Ｂｕｌｌ Ｓｈｉｔ（廢話）。今早，財經新聞將滿

是美儲局的廢話，部分投資者會為這廢話點讚，但部分投資者亦會認為美儲局的廢話「點」「讚

」得落。



這年來的美儲局已變身成個公關傳聲筒，講美經濟好，但仍未夠好；美通脹有升，但仍未升

到失控；美元雖軟，但不是跌。一言括之，一切在美儲局掌握中，不會失控，大家可放心炒。



美儲局在３月的議息會後，努力地告訴市場：通脹仍低，息口在２０２３年前不會變，結果

就是美債息於４月初下跌了約２０點子。



美儲局對低息的迷戀是基於美經濟未夠好，未回到疫前盛況。



這個指標一出，就知道美儲局是賴著不肯加息，因為美對中啟貿戰，你點叫美經濟能回到之

前的盛況，敘利亞、伊朗、伊拉克、利比亞，在美國未對他們啟動戰爭前怎不是「盛」，但美一

對他們啟戰後，他們還「剩」甚麼？



美國以為對中啟貿戰，中國會由「盛」變「剩」，之不過特朗普與拜登都打錯算盤，制中國

芯片，但卻引來環球芯片短缺，美、日、韓的汽車製造大國都因缺「芯」而要停產。這是典型的

搬石頭砸自己腳。



＊美儲局不理通脹＊



在美啟貿戰後，美廠家庫存就無乜「剩」，一到疫情見緩，經濟復甦露苗頭，供應就緊張了

，銅、鐵、油、半製成品全供應不上，跟著就是漲價、洛杉磯油站可以缺油、加價。廁紙亦見短

缺，Ｐ＆Ｇ等日用品商均要加價，通脹是高至２﹒５％了，但美儲局會視而不見。今天大家且看

美儲局又怎說這已漲了的通脹，美儲局會說這個漲是「穿腸過（Ｔｒａｓｉｔｉｏｎａｌ）」，

但會真嗎？要到今年第三、四季才知。



今時，美政府對失業者每周派５６０美元，派到今年９月，這個金額是足夠讓美國消費者於

２０２０年第四季減掉不少循環貸款額，及足以支持美國消費者於今年首季又再雄心碌卡。當然

尚有足夠資本去夾死造淡ＧａｍｅＳｔｏｐ類股的對沖基金，消費者有錢時，他們一花唄，通脹

一升就算不嚇人，也足夠嚇怕投資者膽。



市場會不會信美儲局昨晚的「忠」言，還是視之為糖衣毒藥？昨晚及今晚的美股會告訴我們

。







＊萬洲國際目標７﹒５元＊



昨筆者在《午市閒談》視頻推介了萬洲國際（００２８８），萬洲主要從事生產及銷售豬肉

食品業務，包括肉製品及鮮豬肉，以及生豬養殖。



萬洲昨收報６﹒８７元，升３﹒１５％，板塊中表現最佳；負債比率４１﹒３０％，預期市

盈率８﹒６８％，預期周息率４﹒９７％。



＊調整後純利增逾８成＊



今年截至今年３月底止首季，萬洲國際在生物公允價值調整前的純利為２﹒９３億美元，按

年下跌１７％，但生物公允價值調整後純利則為５﹒１１億美元，按年升８１﹒８５％，期內收

入按年升５﹒２％；肉製品及豬肉銷量分別上升７﹒３％至８３﹒８萬噸，以及７﹒２％至

１０１﹒２萬噸，業績可以。



由非洲豬瘟造成的供應短缺雖已有所改善，但４月份生豬價格的跌幅比３月更大。豬價走低

，養殖場肥豬出欄不暢，積壓嚴重，惡性循環，行情疲軟。



＊防控豬瘟 市場望好＊



不過，農業農村部已決定將於５月１日起，在全國開展非洲豬瘟等動物疫病分區防控工作，

而市場對豬肉需求料續升，肉價可望好。高盛和摩根士丹利於去年８月及１２月，分別定萬洲目

標價為１０元。



萬洲自２０１４年以來，股價都在現價附近見底，因料豬肉價會於今年６至７月上升，趨勢

望好。策略上，投資者可於現價吸納，短期阻力７﹒２元，目標看７﹒５元；短期支持６﹒５元

，止蝕６﹒３元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

