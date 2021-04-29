《凱文隨筆－凱文》印度總理，莫以人民為敵



《凱文隨筆－凱文》印度目前的新冠肺炎疫情嚴峻，可謂危急存亡；中國外交部多次表達了

願意援手的善意，但換來了冷漠的回應；印度報章引述官員稱：「我們尋求從外國進口氧氣，但

不是從中國」。即便如此，中國當仁不讓（歐美國家是在輿論壓力下也表示了「一點心意」），

即時送上近千部氧氣機，以及安排在幾日內再送上萬部。這不是矯情，而是人類命運共同體的實

踐，即使印度政府不要，民間也許是極度渴望這些活命器械。現在愛理不理，若果稍後日子真被

專家不幸言中，每日確診逾５０萬例，或５億印度人感染，不曉得會死多少人。



長得人模人樣的印度總理莫迪（還有幾分老道人的仙氣），去年跟隨哥哥特朗普不斷挑動國

內的反中情緒，即便今天是為了印度人民的寶貴性命，變臉討好中國，或歡迎中國的援助，換來

的也只是「典型政客嘴臉」的批評，但他寧願犧牲人民生命，也要保住自己的顏面，這種民選領

袖不稱職。



印度的所謂盟友，有多關心印度人的處境，已不必贅述。英國查理斯王子的表現甚具代表性

，人家生命危在旦夕，他表示難過，然後大談這輩子曾十次官式訪問印度，成立了甚麼救世救難

基金，最後還慷他人之慨，「大家快來捐錢，幫印度買氧氣」。這世道都是口惠而實不至，一切

還是要靠自己雙手努力，兩日前，英國媒體報導，首相約翰遜去年秋天曾表示，寧願看到「屍骨

高叠，也不要再封城」，他對自己英國國民尚且如此，遑論印度人。約翰遜有沒有說過那句話不

重要（反正都是英國政府官員向媒體洩露），關鍵是他們的冷血心態；最近網絡上浮現出一段六

年前的視頻，前任美國駐華外交人員ＲｏｂｅｒｔＤａｌｙ在一個辯論會（坐在其旁邊就是澳洲

前任總理陸克文）上說：「必須限制中國的發展，即使把他們打回貧窮的原形也在所不惜」，講

出這種話的人，跟當年屠殺猶太人的希特拉絕對是同一個級別。



人過留名，雁過留聲，莫迪也許沒想過名留千古；他去年年中也跟隨美國的節奏起舞，將華

為趕出印度，卻沒衡量自己國家有沒有這個能耐；當澳洲宣布將華為拒諸門外時，也表明已考慮

到國民未來將要承擔更高昂的電訊成本，澳洲好歹也是個富裕國家，莫迪在作出這些政治決定時

，完全忘記了自己國家的實力。莫迪與他的粉絲都冀盼印度有一天會取代中國，成為下一個環球

工業強國。政治分析家指，他們缺乏政治改革，永遠解決不了貧富不均的困局，永遠無法取代中

國。印度人民的勤奮程度不亞於中國人民，但應了那句老話「新界那隻牛也勤力工作，那又如何

？」政府沒有作為，人民就沒有將來，儘管你自詡是地球上最大的民主國家。



莫迪的個人榮辱沒有人關心，只希望他在施政方面能加多一點良心，少一點政治。沒有人願

意看到一個近１４億人口的國家，在短短幾個月內，有三分一的人染病，或因一次疫情而喪失了

相當規模的人命。

