《專家之言－李偉傑》港股成交若重上二千億水平，向上挑戰空間大

《專家之言》不怕五窮月，只怕跌不夠！本港傳統有說「五窮六絕七翻身」，這個說法最初

有傳由來是戲院營收表現，因五六月是準備學生考試和考試高峰期，因此票房生意會較為之差，

而七月已經進入暑假因此進入戲院人次亦會大幅增加，但在多年前套用在股市身上亦見湊巧，因

此市場認為五窮六絕七翻身是放在股票靈驗到更高，主因是３月普遍企業公布全年業績，４月公

布首季業績，以及股份分派股息除淨後，到五六月市場缺乏新消息炒作，加上美國股市相近理論

叫ｓｅｌｌｉｎ Ｍａｙ ａｎｄ ｇｏ ａｗａｙ。而帶來缺乏方向或者利好因素已經消化帶

來調整機會出現，踏入７月開始憧憬中期業績表現因此市場再經調整後又有新反彈機會。每年踏

入５月前有不同統計說明５月下跌機會有多大，但本人眼中都是二分一機會不是升就是跌，在２

月中旬港股見近期高位後，３月一度因為美國１０年期債息飆升下跌至２７５０５點，隨後修復

而整個４月份維持在１００天至５０天線水平波動，波動區間在２８２７４至２９３２０點窄幅

波動，一個月波動點數只有１０４６點，在極窄波動情況下，投資意欲繼續流失。



＊５月相信可繼續維持審慎樂觀＊



在上一季度投資者熱愛投放的新經濟股在債息上升以及政策風險不明朗下，依然呈現膠著，

３００００點之上買貨的投資者資金被鎖緊，想再加注嫌未夠便宜，在窄幅波動下觀望氣氛濃厚

。雖然大市看似沒有明確方向橫行整固，但本人覺得港股已經相對較強，因為近月內地方面分別

對３４間大型科技企業提出自查整改，加上傳銀保監會出招治保險企業銷售管理制度，雖然政策

風險仍未消退，但大市以及相關股份亦已出現較強的支持具有免疫力，加上現時恆指長時間橫行

與去年１１月中至聖誕前狀況相似，當其時港股在２６０００點至２７０００點附近橫行超過一

個月後，在去年１２月２２日先震一震跌穿２６０００點後，開始新升浪，雖然今次大市短期在

２９８００點之上蟹貨較多，要突破該水平需要成交配合，但假若港股平均成交重臨２０００億

水平的話，相信向上挑戰空間極大，而防守位暫時仍然維持在２８０００點水平，當然黑天鵝何

時會出現或者發生何事就未有人得知，但既然叫得黑天鵝就自然未預視到的情況，但估計最大因

素可能出自於環球經濟復甦而貨幣政策轉趨收緊下觸發的。因此在外在及內在環境下，５月相信

可繼續維持審慎樂觀，若果大市成交量能再提高，港股反而有機會向上突破。

《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

