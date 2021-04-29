《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述歐盟委員會文件報道指，歐盟計劃制訂新法規，針
對中國等外國政府支持的國企實施罰款，或阻止他們購買歐盟企業，預期下周公布細節，不過文
件未有具體點名中國。
據報如果外國企業在歐洲的每年收入在５億歐元以上，並且在過去三年獲政府資助逾
５０００萬歐元，涉及歐盟區的交易須獲歐盟委員會批准。
如果歐盟認為外企獲政府資助，繼而產生不公平競爭，則可實施相當於該企業每年收入一成
的罰款，並可以取消其歐盟訂單。（ａｌ）
29/04/2021 15:12
【大國博弈】歐盟據報針對中國制定新規例，限制外資活動
《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述歐盟委員會文件報道指，歐盟計劃制訂新法規，針
對中國等外國政府支持的國企實施罰款，或阻止他們購買歐盟企業，預期下周公布細節，不過文
件未有具體點名中國。
據報如果外國企業在歐洲的每年收入在５億歐元以上，並且在過去三年獲政府資助逾
５０００萬歐元，涉及歐盟區的交易須獲歐盟委員會批准。
如果歐盟認為外企獲政府資助，繼而產生不公平競爭，則可實施相當於該企業每年收入一成
的罰款，並可以取消其歐盟訂單。（ａｌ）
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