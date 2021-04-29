【全球放水】聯儲局維持利率及購債規模不變，鮑威爾承認通脹升溫

《經濟通通訊社２９日專訊》美國聯儲局周三（２８日）結束為期兩日的議息會議，並發表

政策聲明，維持利率在零至０﹒２５％區間，以及每月１２００億美元購債規模不變，符合市場

預期，並承認經濟復甦勢頭不斷增強，但並未暗示準備縮減量化寬鬆措施。

聯儲局有關疫情的措辭，與過去相比不再負面，直指在疫苗接種取得進展、政策支持強而有

力下，經濟活動和就業指標已經增強，不過經濟發展將在很大程度上取決於疫情的演變，包括疫

苗接種方面的進展，疫情危機繼續拖累經濟，前景面臨的風險依然存在。聯儲局亦重申，除非就

業及通脹目標取得進一步實質進展，否則不會縮減量化寬鬆措施。

聯儲局主席鮑威爾則明確指出，現在不是開始討論調整政策的時候，就業職位較上年２月減

少８５０萬個，距離實現目標還有很長的道路及時間，６％的失業率低估了就業的不足。

鮑威爾又承認勞動力市場改善下通脹升溫，個人消費支出（ＰＣＥ）通脹按年指標預計近期

將超過２％，不過強調物價上漲將是短暫性，今年不會達到需要加息的標準，亦不會出現迫使儲

局比預期早開始加息的持續通問題，而基數效應僅將為整體通脹貢獻約１個百分點，並在４月核

心通脹中僅貢獻０﹒７個百分點。

他補充儲局還未明確表達針對疫情的單獨滿足條件，而疫情有可能在夏季仍在繼續，故將需

要尋找經濟在實現目標的實質性進展。

鮑威爾亦特別提到中國推出央行數碼貨幣的方式不適合美國，不過中國的方式能讓政府實時

查看使用該貨幣的每一筆交易，目前不太擔心其他國家先行進出央行數碼貨幣，強調儲局有責任

進一步理解數碼貨幣的技術和政策問題。



＊鮑威爾：部分資產出現泡沫＊



鮑威爾在議息會議後亦有提到股市，直言部分資產價格很高，並看到泡沫，不過目前金融系

統中的槓桿不是問題，融資風險仍低，整體金融穩定狀況有好有壞，但還是可控。

他強調保持寬鬆的金融環境是合適的，聯邦基金利率牢牢保持在目標區間內，目前沒有必要

調整超額準備金利率（ＩＯＥＲ）。

至於樓市，鮑威爾強調目前房地產市場肯定是自金融危機以來最強勁，故需要仔細關注樓價

，而樓價上升是因為庫存低和需求強勁，並重申儲局購買抵押貸款支持證券的目的，不是為房地

產市場提供直接幫助。

當被問及銀行資本要求時，他稱美國的銀行通過壓力測試，銀行系統中的資本狀況良好。（

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