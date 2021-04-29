【大國博弈】美貿易代表：正審查中國貿易政策，尚未安排中美會議

《經濟通通訊社２９日專訊》美國貿易代表戴琦周三（２８日）向參議院撥款委員會表示，

美國貿易代表辦公室正針對中國的貿易政策進行全面審查，包括對從中國進口約３７００億美元

商品徵收關稅，以及給予部分產品關稅豁免，而即使中美貿易協議要求每半年舉行一次部長級磋

商，目前尚未安排與中國官員舉行高級別會議。

她重申將努力讓中國遵守前政府與中國達成的中美第一階段貿易協議中的承諾，包括購買更

多美國產品，以及進行知識產權、農業監管改革、開放金融領域。

她亦稱正努力解決與歐盟就鋼鋁關稅和報復措施的爭端，但任何解決方案都需要解決全球鋼

鋁產能過剩的問題，主要是中國的產能過剩。她強調前政府徵收的關稅對美國鋼鐵生產產生積極

影響，但也帶來報復性關稅成本，而她沒有暗示拜登新政府準備取消這些國安關稅。

她透露美國、墨西哥和加拿大的高級官員將在未來幾周，據新北墨加貿易協定的規定召開會

議，討論相關問題，而且不怕使用去年啟動協議中的執行條款。



＊美國商務部長：將幫助美國企業增加對華出口＊



美國商務部長雷蒙多周三接受採訪時則表示，拜登新政府將幫助美國企業增加對華出口，並

在中國開展業務。

她指出未來的工作重點會在國內，並贊揚拜登提出的５００億美元晶片支持方案，強調美國

確實需要繼續擁有自由市場。

她亦稱雖然不認同前政府處理許多事情的方式，但他們揭示中美競爭的嚴峻局面，而這是決

定時代的戰略競，拜登亦對此表示認同，故將繼續與中國「打硬仗」。（ａｌ）

