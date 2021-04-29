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29/04/2021 11:44

【基金爆倉】鮑威爾：Ａｒｃｈｅｇｏｓ事件暴露銀行風險管理不足

　　《經濟通通訊社２９日專訊》聯儲局主席鮑威爾周三（２８日）提到Ａｒｃｈｅｇｏｓ基金
爆倉事件，並指事件暴露多間銀行風險管理不足，並為儲局作為行業監管的角色辯護，強調其審
查員不負責接管銀行止損，不會為他們管理公司。
　　他又指部分銀行對Ａｒｃｈｅｇｏｓ的敞口了解不充分，在銀行負責審查風險的部門出現這
種問題令人不安。不過即使事件揭示銀行控制不足，但事件的風險不具系統重要性，規模亦未達
到給任何機構帶來真正麻煩的程度。（ａｌ）

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