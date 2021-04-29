《經濟通通訊社２９日專訊》聯儲局主席鮑威爾周三（２８日）提到Ａｒｃｈｅｇｏｓ基金
爆倉事件，並指事件暴露多間銀行風險管理不足，並為儲局作為行業監管的角色辯護，強調其審
查員不負責接管銀行止損，不會為他們管理公司。
他又指部分銀行對Ａｒｃｈｅｇｏｓ的敞口了解不充分，在銀行負責審查風險的部門出現這
種問題令人不安。不過即使事件揭示銀行控制不足，但事件的風險不具系統重要性，規模亦未達
到給任何機構帶來真正麻煩的程度。（ａｌ）
29/04/2021 11:44
【基金爆倉】鮑威爾：Ａｒｃｈｅｇｏｓ事件暴露銀行風險管理不足
《經濟通通訊社２９日專訊》聯儲局主席鮑威爾周三（２８日）提到Ａｒｃｈｅｇｏｓ基金
爆倉事件，並指事件暴露多間銀行風險管理不足，並為儲局作為行業監管的角色辯護，強調其審
查員不負責接管銀行止損，不會為他們管理公司。
他又指部分銀行對Ａｒｃｈｅｇｏｓ的敞口了解不充分，在銀行負責審查風險的部門出現這
種問題令人不安。不過即使事件揭示銀行控制不足，但事件的風險不具系統重要性，規模亦未達
到給任何機構帶來真正麻煩的程度。（ａｌ）
|開市Good Morning29/04/2021
林家亨：美團未來絕對能重返390元水平
|財經熱話28/04/2021
【匯控績後】匯控季績遠勝預期 大行指信貸質素有驚喜 高盛看57元
|中國故事28/04/2021
《神州經脈》外電料中國人口跌破14億 滬指收升茅台績後走弱
|FOCUS28/04/2021
【FOCUS】美國人口增速歷史次低 東西同演沿海遷內陸潮?
|市場動向28/04/2021
中小企無懼疫情衝擊 小商務貸款助充裕現金流
|開市Good Morning28/04/2021
曾永堅：資源股首選紫金 約11元買入中線部署
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰