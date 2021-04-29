【大國博弈】傳美日韓計劃下周Ｇ７會議期間安排外長會晤

《經濟通通訊社２９日專訊》據日本讀賣新聞最新引述政府消息人士報道指，美國、日本和

韓國將於下周在英國舉行七國集團（Ｇ７）會議期間安排外長會晤。

消息指美國國務卿布林肯、日本外務大臣茂木敏充、韓國外交部長鄭義溶預計將確認三國在

處理朝鮮核武器、導彈發展問題上進行合作。（ａｌ）

