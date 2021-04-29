《經濟通通訊社２９日專訊》據日本讀賣新聞最新引述政府消息人士報道指，美國、日本和
韓國將於下周在英國舉行七國集團（Ｇ７）會議期間安排外長會晤。
消息指美國國務卿布林肯、日本外務大臣茂木敏充、韓國外交部長鄭義溶預計將確認三國在
處理朝鮮核武器、導彈發展問題上進行合作。（ａｌ）
29/04/2021 11:46
【大國博弈】傳美日韓計劃下周Ｇ７會議期間安排外長會晤
《經濟通通訊社２９日專訊》據日本讀賣新聞最新引述政府消息人士報道指，美國、日本和
韓國將於下周在英國舉行七國集團（Ｇ７）會議期間安排外長會晤。
消息指美國國務卿布林肯、日本外務大臣茂木敏充、韓國外交部長鄭義溶預計將確認三國在
處理朝鮮核武器、導彈發展問題上進行合作。（ａｌ）
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