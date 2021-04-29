《經濟通通訊社２９日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）周三表示，延長審批資產管理
公司ＶａｎＥｃｋ提交的虛擬貨幣交易所買賣基金（ＥＴＦ）申請時間至６月，以確保委員會有
足夠時間考慮相關規例變動，並聆聽各方意見。
據Ｃｏｉｎｂａｓｅ最新數據，比特幣現跌１﹒６５％，報５３７５２﹒１７美元。
（ａｌ）
29/04/2021 13:47
【代幣狂熱】美國證交會延長審批ＶａｎＥｃｋ虛擬貨幣ＥＴＦ時間
《經濟通通訊社２９日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）周三表示，延長審批資產管理
公司ＶａｎＥｃｋ提交的虛擬貨幣交易所買賣基金（ＥＴＦ）申請時間至６月，以確保委員會有
足夠時間考慮相關規例變動，並聆聽各方意見。
據Ｃｏｉｎｂａｓｅ最新數據，比特幣現跌１﹒６５％，報５３７５２﹒１７美元。
（ａｌ）
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