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即市新聞

29/04/2021 17:48

《台股攻略－馮偉明》勞動節長假期前夕，台股微跌收市

　　《台股攻略》台股今日（２９日）依然持續高位震盪，全日高低波幅超過１６０點，加權指
數最終收１７５６６點，微跌０﹒８７點，成交金額再擴大至５４０８億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股表現普遍淡靜，台積電及鴻海均微跌０﹒３％至０﹒９％收市，分別收６００元
及１１６元；大立光則無起跌，收３１１０元。相反，聯發科昨午舉行法說會，公布盈利展望報
喜，開市即直升至漲停，收１１８５元，創下歷史新高，刺激ＩＣ設計板塊走強，譜瑞─ＫＹ及
力旺升至漲停，分別收１３８５元及１０３０元；力旺衝上千元大關，令台股首現「十千金」
（十隻股價超過１０００元的股票）；矽力─ＫＹ、信驊及旭隼表現不俗，股價升１﹒９％至
３﹒７％。市場傳出內地擬由今年５月起取消部分鋼鐵產品關稅，鋼鐵股乘勢反彈，中鋼股價一
度重返４０元之上，收３９﹒３０元，升２﹒９％；中鴻、海光、新光鋼、燁輝及運錩升至漲停
，而聚亨、春雨及燁興亦升超過５％。信義房屋於昨日公布２０２１年第一季業績，受惠於台灣
房市管制政策所引發的疑慮消除，加上去年第一季受新冠肺炎影響較大，其總收入按年增
６５﹒５％，金額達３６﹒２億元。
　　勞動節長假期在即，投資者入市意欲不高，收市指數波幅不大實屬預期之中。不過，今日成
交金額再創新高，顯示資金輪流炒作不同板塊，估計短期仍然維持震盪格局。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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