《談國論企－黎偉成》雙航母護國家主權安全發展

《談國論企》中國海軍三個不同類型的主戰艦於２０２１年４月２３日，在海南三亞某軍港

集中交接入列，該配合首艘國產航空母艦組成編隊，以海南為駐守基地，與現時駐大連的航空母

艦遼寧號編隊相配合，中國由北到南的海岸線相當漫長，很有需要建立多幾個航母編隊，維護國

家主權、安全和發展利益的同時，還確保遠洋維和、救援、友好訪問等許許多多的不同層面的工

作。



＊兩大航母編隊可互為支持擴維護主權威力＊



由中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親自出席活動，向艦艇長、政治委員分

別授予八一軍旗、命名證書，便充分顯示三大主戰艦交接入列受到高度重視，因（一）入列的艦

艇絕非等閑，不僅海軍裝信息化、數字化為中國現下最高水平，也是世界一流，同各有專長和特

點，特別是（１）長征１８號（舷號４２１）的０９４型戰略彈道導彈核潛艇，潛航排水１﹒１

至１﹒２萬噸，配以武器系統有巨浪２Ａ、３彈道導彈，魚９、１０魚雷和長纓反潛導彈，重要

的是核動。

和（２）海南艦（弦號３１），乃０７５型兩棲攻擊艦，滿載排水約４萬噸，機庫可載３０

武直、塢艙可容逾３０兩棲突擊車或主戰坦克、步兵戰車，及氣墊登陸艇２－４艘，可運載兵力

超過１，２００人；（３）大連艦（弦號１０５）為０５５型導彈驅逐艦，滿載排水約１﹒３萬

噸，乃有「航母奶媽」之稱。

軍委主席同時為三艦齊入列授旗，乃海軍歷史第一次。此為中國現下最優秀和最高水平的海

軍艦艇，不僅海軍武器裝備水平明顯提升，且顯作戰體系更為完善、綜合作戰能力有更大程度的

飛躍。

重要的是（二）三艦與航母合起來，被視為海軍之「四大金剛」，相信會是配合國產首艘航

母，成為強組合，駐守海南三亞，成為航空母艦編隊，與駐大連的首艘航母遼寧號編隊，鎮守不

同的海域，維護中國南海主權、安全。

要指出，中國把最新的首艘國產航空母艦及其編隊，派駐海南，用意明顯是（Ｉ）中國南海

所涉及的海域範圍相當廣泛，不僅接壤多個國家，且環境複雜、多樣和多變，需要有高度適應能

力和戰鬥力的新型航母編隊，才可以應付實際情況，尤其是美國的軍艦、軍機以維持所謂「秩序

」為藉口不時巡迴挑釁，就很有需要強有力維護國家主權和安全，否則便會受到美帝欲事事牽制

。

同樣重要的，是（ＩＩ）駐海南的航母編隊，可以與駐大連的，有十分緊密的連繫和相互支

持，即：一旦（ｉ）中國南海有突發事情，遼寧號航空母艦編隊可以馬上作出準備，而由大連航

至南海，需時甚短，便可以合組成兩大航母編隊，強化應變能力和效應；（ｉｉ）駐海南三亞的

航母編隊，又可以隨時北上，應對台灣省以至日本等海域的變化。我相信中國艦隊在近岸的戰鬥

力，會相當強有力。



＊相信中國會進一步建立更多航母及編隊＊



（三）中國還會進一步擴大海軍的質素和力量。坊間有說中國在建第二艘國產航空母鑑，較

第一艘有重大提質，乃很自然而然之事，因（ａ）中國有十分漫長的海岸線，多個國家接壤，發

生爭議由來已久，而美帝日益仇華反華壓華，會挑起更多的矛盾，故中國要增加以航母為主的編

隊，很有現實的需要。

至於（ｂ）航母，亦需要依期作出重大的檢測和維修，以改善和提升設備和作戰能力，故有

更多的航母，以便有很好的休整和輪替，很有必要。

還有（ｃ）航空母艦不僅止於有強大的戰鬥作用，更有重大的救災、友訪的效應。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

