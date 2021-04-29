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29/04/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》雙航母護國家主權安全發展

　　《談國論企》中國海軍三個不同類型的主戰艦於２０２１年４月２３日，在海南三亞某軍港
集中交接入列，該配合首艘國產航空母艦組成編隊，以海南為駐守基地，與現時駐大連的航空母
艦遼寧號編隊相配合，中國由北到南的海岸線相當漫長，很有需要建立多幾個航母編隊，維護國
家主權、安全和發展利益的同時，還確保遠洋維和、救援、友好訪問等許許多多的不同層面的工
作。
　
＊兩大航母編隊可互為支持擴維護主權威力＊
　
　　由中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親自出席活動，向艦艇長、政治委員分
別授予八一軍旗、命名證書，便充分顯示三大主戰艦交接入列受到高度重視，因（一）入列的艦
艇絕非等閑，不僅海軍裝信息化、數字化為中國現下最高水平，也是世界一流，同各有專長和特
點，特別是（１）長征１８號（舷號４２１）的０９４型戰略彈道導彈核潛艇，潛航排水１﹒１
至１﹒２萬噸，配以武器系統有巨浪２Ａ、３彈道導彈，魚９、１０魚雷和長纓反潛導彈，重要
的是核動。
　　和（２）海南艦（弦號３１），乃０７５型兩棲攻擊艦，滿載排水約４萬噸，機庫可載３０
武直、塢艙可容逾３０兩棲突擊車或主戰坦克、步兵戰車，及氣墊登陸艇２－４艘，可運載兵力
超過１，２００人；（３）大連艦（弦號１０５）為０５５型導彈驅逐艦，滿載排水約１﹒３萬
噸，乃有「航母奶媽」之稱。
　　軍委主席同時為三艦齊入列授旗，乃海軍歷史第一次。此為中國現下最優秀和最高水平的海
軍艦艇，不僅海軍武器裝備水平明顯提升，且顯作戰體系更為完善、綜合作戰能力有更大程度的
飛躍。
　　重要的是（二）三艦與航母合起來，被視為海軍之「四大金剛」，相信會是配合國產首艘航
母，成為強組合，駐守海南三亞，成為航空母艦編隊，與駐大連的首艘航母遼寧號編隊，鎮守不
同的海域，維護中國南海主權、安全。
　　要指出，中國把最新的首艘國產航空母艦及其編隊，派駐海南，用意明顯是（Ｉ）中國南海
所涉及的海域範圍相當廣泛，不僅接壤多個國家，且環境複雜、多樣和多變，需要有高度適應能
力和戰鬥力的新型航母編隊，才可以應付實際情況，尤其是美國的軍艦、軍機以維持所謂「秩序
」為藉口不時巡迴挑釁，就很有需要強有力維護國家主權和安全，否則便會受到美帝欲事事牽制

　　同樣重要的，是（ＩＩ）駐海南的航母編隊，可以與駐大連的，有十分緊密的連繫和相互支
持，即：一旦（ｉ）中國南海有突發事情，遼寧號航空母艦編隊可以馬上作出準備，而由大連航
至南海，需時甚短，便可以合組成兩大航母編隊，強化應變能力和效應；（ｉｉ）駐海南三亞的
航母編隊，又可以隨時北上，應對台灣省以至日本等海域的變化。我相信中國艦隊在近岸的戰鬥
力，會相當強有力。
　
＊相信中國會進一步建立更多航母及編隊＊
　
　　（三）中國還會進一步擴大海軍的質素和力量。坊間有說中國在建第二艘國產航空母鑑，較
第一艘有重大提質，乃很自然而然之事，因（ａ）中國有十分漫長的海岸線，多個國家接壤，發
生爭議由來已久，而美帝日益仇華反華壓華，會挑起更多的矛盾，故中國要增加以航母為主的編
隊，很有現實的需要。
　　至於（ｂ）航母，亦需要依期作出重大的檢測和維修，以改善和提升設備和作戰能力，故有
更多的航母，以便有很好的休整和輪替，很有必要。
　　還有（ｃ）航空母艦不僅止於有強大的戰鬥作用，更有重大的救災、友訪的效應。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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