《美元走勢－羅明立》歐元破１﹒２１，或可上試１﹒２２

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒８０ １０８﹒４３ １０８﹒７６

歐元╱美元 １﹒２１５０ １﹒２１１６ １﹒２１２０

英鎊╱美元 １﹒３９７６ １﹒３９４０ １﹒３８６１

美元╱瑞郎 ０﹒９１１１ ０﹒９０９１ ０﹒９１０９

美元╱港元 ７﹒７６２５ ７﹒７６１３ ７﹒７６２３

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《美元走勢》美國聯儲局昨日（２８日）議息後宣布維持聯邦基金目標利率在０－

０﹒２５％區間內不變，亦維持每月買債規模至少１２００億美元。局方承認經濟出現了積極的

變化，但同時認為現時的經濟表現跟局方關注的通脹和就業目標，仍然有距離，通脹率上升只是

暫時因素所致。市場關注今晚（２９日）公布美國第一季ＧＤＰ數據。美聯儲局繼續淡化通脹威

脅，美１０年期國債收益率回落至１﹒６％，美匯亦跌回９０﹒４０。其後，鮑威爾在新聞發布

會上提到股市「泡沫論」，三大股指由升轉跌。

周三，加拿大２月零售銷售按月升４﹒８％，為過去半年新高，反映當地經濟的強勁增長，

央行行長指新冠疫苗的接種進展理想好，消費意欲因對前境樂觀而增強，有助推動經濟持續增長

。美元兌加元昨日一度跌破１﹒２３。澳洲第一季度消費者物價指數（ＣＰＩ）按年升幅進一步

加快至１﹒１％，惟升幅不及預期的１﹒４％，澳元在０﹒７８以上有阻力。歐元再升破

１﹒２１，高見１﹒２１５０，或可上試１﹒２２。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１８０ １﹒２０５０ １﹒２２２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

