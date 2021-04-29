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即市新聞

29/04/2021 17:56

《美元走勢－羅明立》歐元破１﹒２１，或可上試１﹒２２

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８０　　　１０８﹒４３　　　１０８﹒７６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１５０　　　１﹒２１１６　　　１﹒２１２０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９７６　　　１﹒３９４０　　　１﹒３８６１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１１１　　　０﹒９０９１　　　０﹒９１０９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６２５　　　７﹒７６１３　　　７﹒７６２３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國聯儲局昨日（２８日）議息後宣布維持聯邦基金目標利率在０－
０﹒２５％區間內不變，亦維持每月買債規模至少１２００億美元。局方承認經濟出現了積極的
變化，但同時認為現時的經濟表現跟局方關注的通脹和就業目標，仍然有距離，通脹率上升只是
暫時因素所致。市場關注今晚（２９日）公布美國第一季ＧＤＰ數據。美聯儲局繼續淡化通脹威
脅，美１０年期國債收益率回落至１﹒６％，美匯亦跌回９０﹒４０。其後，鮑威爾在新聞發布
會上提到股市「泡沫論」，三大股指由升轉跌。
　　周三，加拿大２月零售銷售按月升４﹒８％，為過去半年新高，反映當地經濟的強勁增長，
央行行長指新冠疫苗的接種進展理想好，消費意欲因對前境樂觀而增強，有助推動經濟持續增長
。美元兌加元昨日一度跌破１﹒２３。澳洲第一季度消費者物價指數（ＣＰＩ）按年升幅進一步
加快至１﹒１％，惟升幅不及預期的１﹒４％，澳元在０﹒７８以上有阻力。歐元再升破
１﹒２１，高見１﹒２１５０，或可上試１﹒２２。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１８０　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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