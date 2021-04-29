【新冠肺炎】消息：本港新增約８宗確診，無源頭不明個案

《經濟通通訊社２９日專訊》消息指，本港新增約８宗確診個案，連續５日沒有源頭不明個

案，下午不設疫情記者會。

昨日新增７宗確診個案，包括６宗輸入個案及一宗本地個案，沒有源頭不明個案，新增個案

為一名２８女子，４月２４日發病，居葵涌邨曉葵樓，屬早前確診３１歲日出康城綠茵英文國際

幼稚園女教師的家人，於檢疫中心確診。本港至今本港個案累計１１７５６宗，包括１１７５５

宗確診個案和一宗疑似個案。（ｂｉ）

