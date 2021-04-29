《經濟通通訊社２９日專訊》美國聯儲局一如市場預期，維持利率於０至０﹒２５厘不變。
匯豐宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前５厘的水平。
同時，匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，戶口結餘５０００元或以上的年利率均
為０﹒００１厘；５０００元以下則維持零息。
另外，匯豐全面理財總值達１００萬元及以上的額外年利率維持０﹒００１厘。（ｂｉ）
29/04/2021 12:13
【全球放水】匯豐維持最優惠利率５厘不變
《經濟通通訊社２９日專訊》美國聯儲局一如市場預期，維持利率於０至０﹒２５厘不變。
匯豐宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前５厘的水平。
同時，匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，戶口結餘５０００元或以上的年利率均
為０﹒００１厘；５０００元以下則維持零息。
另外，匯豐全面理財總值達１００萬元及以上的額外年利率維持０﹒００１厘。（ｂｉ）
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