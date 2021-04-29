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29/04/2021 13:47

【大灣區】薛永恒晤大灣區院士聯盟發起人，感謝為港選舉改制出力

　　《經濟通通訊社２９日專訊》創新及科技局局長薛永恆今日與粵港澳大灣區院士聯盟發起人
會面，期望能透過院士聯盟的力量，凝聚頂尖科研人才，為香港以至粵港澳大灣區科技發展提供
真知灼見，為建設國際創新科技中心出謀獻策。
　　薛永恆表示，院士聯盟任重道遠，以國家級科學家構建一個強大平台，藉著自身在科研領域
及香港國際化的優勢，促進跨學科交流合作，同時推動科技教育和科學普及活動，支撐粵港澳創
科協同發展，大大有利於香港以至大灣區建設國際科技創新中心的工作，貢獻國家科技發展。
　　他表示，在國家國內國際雙循環的發展格局，以及《十四五規劃綱要》的支持下，香港會全
力參與和配合大灣區國際創新科技中心的建設，與大灣區內地城市和澳門優勢互補，充分發揮粵
港澳科技研發及產業創新的優勢，更好地融入國家發展大局，以香港所長，貢獻國家所需。
　　薛永恆又感謝院士聯盟為完善香港選舉制度出力，以科技建設力量助力香港重回正軌重拾動
力。在選舉委員會的組成方面，新增的科技創新界中有１５個席位在中國科學院或中國工程院香
港院士協商提名產生，提名表格由院士聯盟提交。
　　院士聯盟共同發起人由六位在港兩院院士擔任，分別是葉玉如（召集人）、陳清泉、滕錦光
、任詠華、黃乃正和李焯芬。（ｂｉ）

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