《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，５月期指在夜期時段開市報２９０９８點，跌
３點，低水２０５點，最新報２９１１９點，升１８點，低水１８４點，合約成交４０５張。
５月國指期貨在夜期時段開市報１０９８７點，升６點，低水６３點，最新報１０９９３點
，升１２點，低水５７點，合約成交２０９張。
29/04/2021 17:39
【夜期時段】５月期指報２９１１９點，升１８點，低水１８４點
《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，５月期指在夜期時段開市報２９０９８點，跌
３點，低水２０５點，最新報２９１１９點，升１８點，低水１８４點，合約成交４０５張。
５月國指期貨在夜期時段開市報１０９８７點，升６點，低水６３點，最新報１０９９３點
，升１２點，低水５７點，合約成交２０９張。
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