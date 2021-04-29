  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/04/2021 17:39

【夜期時段】５月期指報２９１１９點，升１８點，低水１８４點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，５月期指在夜期時段開市報２９０９８點，跌
３點，低水２０５點，最新報２９１１９點，升１８點，低水１８４點，合約成交４０５張。
　　５月國指期貨在夜期時段開市報１０９８７點，升６點，低水６３點，最新報１０９９３點
，升１２點，低水５７點，合約成交２０９張。

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事29/04/2021
《神州經脈》當局稱去年人口保持增長　滬指三連揚外資連五日流入
FOCUS29/04/2021
【FOCUS】聯儲續「hea做」　鮑叔有金句
中國故事29/04/2021
《京城近觀》環京樓巿至暗時刻
開市Good Morning29/04/2021
林家亨：美團未來絕對能重返390元水平
財經熱話28/04/2021
【匯控績後】匯控季績遠勝預期　大行指信貸質素有驚喜　高盛看57元
中國故事28/04/2021
《神州經脈》外電料中國人口跌破14億　滬指收升茅台績後走弱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金