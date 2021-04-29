【夜期時段】５月期指報２９１１９點，升１８點，低水１８４點

《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，５月期指在夜期時段開市報２９０９８點，跌

３點，低水２０５點，最新報２９１１９點，升１８點，低水１８４點，合約成交４０５張。

５月國指期貨在夜期時段開市報１０９８７點，升６點，低水６３點，最新報１０９９３點

，升１２點，低水５７點，合約成交２０９張。

