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29/04/2021 15:01

【交通消息】港鐵東鐵綫事故完成修復，服務陸續回復正常

　　《經濟通通訊社２９日專訊》港鐵（０００６６）表示，東鐵綫事故緊急修復已完成，故障
列車已離開主行車綫，東鐵綫列車服務於下午約２時４０分陸續回復正常。
　　東鐵綫一架不載客列車中午前在火炭站附近發生故障，由於列車停在火炭站附近的主行車綫
上，令到服務一度受阻。（ｂｉ）

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