【交通消息】港鐵東鐵綫事故完成修復，服務陸續回復正常

《經濟通通訊社２９日專訊》港鐵（０００６６）表示，東鐵綫事故緊急修復已完成，故障

列車已離開主行車綫，東鐵綫列車服務於下午約２時４０分陸續回復正常。

東鐵綫一架不載客列車中午前在火炭站附近發生故障，由於列車停在火炭站附近的主行車綫

上，令到服務一度受阻。（ｂｉ）

