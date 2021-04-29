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即市新聞

29/04/2021 13:39

【全球放水】經絡：低息及熱錢利好樓市，料按息維持１﹒５厘以下

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國聯儲局宣布，基準利率維持在０％至０﹒２５％區間不變
，符合市場預期，亦是自去年３月１６日後，連續９次議息會議維持接近零息水平。當局表示維
持每月購買至少１２００億美元債券，以支持經濟增長。而香港暫未有銀行宣布更改最優惠利率

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，由於早前美國經濟數據錄得改善，就業指標回升，首
季企業業績不俗；另一方面，雖然疫情問題於某些個別國家仍然嚴峻，但大部分國家的疫苗接種
已廣泛進行，相信各國已陸續邁向經濟復甦步伐，各利好因素令市場揣測未來聯儲局退市步伐會
否提前。

＊北水即將重臨，料資金續流入香港銀行體系＊

　　他表示，是次聯儲局重申維持寬鬆政策，由於量化寬鬆規模仍然持續，加上接近「零息」時
代，全球熱錢充斥。截至４月２７日，香港銀行體系結餘達到４５７５億港元的歷史高水平，並
已維持超過４５００億元近半年。全球「水浸」情況持續，加上「來港易」計劃推出在即，北水
即將重臨，料資金將繼續流入香港銀行體系，銀行體系結餘仍會維持高水平。
　　另一方面，今日香港一個月銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）報０﹒０９％，創近１１年的歷史
低，料未來拆息仍會維持於０﹒１厘附近水平。他相信，經濟復甦步伐將穩健進行，低息環境配
合強勁的樓市剛需，未來樓市將見反彈，料未來一段時間實際按息仍可維持１﹒５厘以下水平，
Ｈ按將維持９成半以上人士選用。（ｂｉ）

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